الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الهوية والجنسية» توعي بلائحة أمن المنافذ والحدود

«الهوية والجنسية» توعي بلائحة أمن المنافذ والحدود
14 نوفمبر 2023 02:04

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
مدير عام «الهوية والجنسية» لـ «الاتحاد»: إسعاد المتعاملين وتحسين جودة حياتهم.. أولوية

عقدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ممثلةً في الإدارة العامة لأمن المنافذ، ورشة بعنوان «اللائحة التنفيذية لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة» لتوعية منتسبي الهيئات والجهات المعنية على مستوى الدولة والذين يمثلون الشركاء الاستراتيجيين للهيئة.
وتأتي الورشة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي على مدى يومين في إطار خطة الهيئة لتعزيز أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة وفق استراتيجية وطنية، وتطبيق معايير أمنية وطنية من خلال برامج أمنية محكمة في شؤون أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة تعتمد على المعايير الأمنية الوطنية والدولية.
كما تعكس الورشة حرص الإدارة العامة لأمن المنافذ على رفع مستوى الوعي الأمني لدى العاملين في المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وضمان تعزيز الإمكانيات الأمنية، ورفع جاهزية المنافذ والحدود والمناطق الحرة، بالإضافة إلى تعزيز التدابير الأمنية ذات الطابع الوقائي لصد أي اختراقات أو ثغرات أمنية محتملة الحدوث.

الهوية والجنسية
أمن المنافذ
آخر الأخبار
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
13 نوفمبر 2023
المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً
اليوم 17:55
"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 17:33
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الدنمارك
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الدنمارك
اليوم 17:24
«الهيئة» تطلق منتدى الإمارات الأول للرياضة المجتمعية
الرياضة
«الهيئة» تطلق منتدى الإمارات الأول للرياضة المجتمعية
اليوم 17:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©