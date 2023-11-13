«الهوية والجنسية» توعي بلائحة أمن المنافذ والحدود

أبوظبي (وام)

عقدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ممثلةً في الإدارة العامة لأمن المنافذ، ورشة بعنوان «اللائحة التنفيذية لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة» لتوعية منتسبي الهيئات والجهات المعنية على مستوى الدولة والذين يمثلون الشركاء الاستراتيجيين للهيئة.

وتأتي الورشة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي على مدى يومين في إطار خطة الهيئة لتعزيز أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة وفق استراتيجية وطنية، وتطبيق معايير أمنية وطنية من خلال برامج أمنية محكمة في شؤون أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة تعتمد على المعايير الأمنية الوطنية والدولية.

كما تعكس الورشة حرص الإدارة العامة لأمن المنافذ على رفع مستوى الوعي الأمني لدى العاملين في المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وضمان تعزيز الإمكانيات الأمنية، ورفع جاهزية المنافذ والحدود والمناطق الحرة، بالإضافة إلى تعزيز التدابير الأمنية ذات الطابع الوقائي لصد أي اختراقات أو ثغرات أمنية محتملة الحدوث.