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تفاهم لإطلاق الدبلوم الأمني لأمن المواصلات

تفاهم لإطلاق الدبلوم الأمني لأمن المواصلات
14 نوفمبر 2023 02:04

دبي (الاتحاد)

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وقعت إدارة أمن المواصلات بدبي،   مذكرة تفاهم مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة لإطلاق الدفعة الثانية من برنامج الدبلوم الأمني الخاص بأمن المواصلات العامة كجزء من مخرجات مذكرة التفاهم التي تم توقيعها سابقاً بين الطرفين لتحقيق رؤية الإدارة في تعزيز الشراكة مع المنظمات والاتحادات العالمية المتخصصة في أمن المواصلات العامة.
ويعتبر برنامج الدبلوم الأمني، أول برنامج تدريبي أمني متخصص في مجال أمن المواصلات العامة على مستوى المنطقة، ويهدف إلى تعزيز مفهوم أمن المواصلات وتنمية المعرفة والقدرات للكوادر الأمنية والمعنية بأمن قطاع النقل والمواصلات، وتبادل المعلومات لأفضل الممارسات العالمية لضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع المواصلات العامة.
وقال العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات بدبي، إن إطلاق برنامج دبلوم أمن المواصلات يأتي انطلاقاً من حرص الإدارة على تطوير كوادرها من خلال برامج أمنية متخصصة في مجال أمن المواصلات والاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة.
من جانبه، قال محمد عبيد الملا، رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عضو مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات في دبي: «يُسهِمُ هذا البرنامج بشكل فعّال وكبير في تعزيز قدرات الأفراد العاملين في أمن المواصلات العامة في إمارة دبي، وذلك من خلال التعرف إلى أفضل الممارسات والتطبيقات العملية في هذا المجال الحيوي بهدف ضمان تحقيق أعلى مستوى من الأمان للجمهور من الركاب والعاملين في تشغيل وسائل المواصلات العامة ليتمتّع الركاب، من السكان والزوار والسائحين، برحلات آمنة ومريحة وممتعة».

دبي
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