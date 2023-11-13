شرطة أبوظبي تُطلع وفد شرطة الشارقة على ممارسات المشتريات

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من القيادة العامة لشرطة الشارقة على أفضل الممارسات المطبقة في إدارة المشتريات والمستودعات بقطاع المالية والخدمات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وإجراء مقارنة معيارية حول منظومة وإجراءات العمل والجهود التطويرية.

وأكد العميد خالد عبدالله خوري، نائب مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، أهمية تبادل الخبرات العملية بين القيادات الشرطية في الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي والأمني، واستعرض المقدم حمد سيف الخييلي، نائب مدير إدارة المشتريات والمستودعات، مع وفد شرطة الشارقة برئاسة المقدم ماجد سعيد، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

واستمع الوفد إلى شرح حول مهام العمل باتباع أفضل الممارسات المتطورة في آليات الشراء وعمل المناقصات والممارسات، وآلية تخزين وصرف المواد في المستودعات.