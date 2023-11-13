الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة
13 نوفمبر 2023 22:49

 أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف هذه اللجنة وكافة المؤسسات والأعيان المدنية في قطاع غزة.. وشددت على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى المدنيين في القطاع بشكل آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق.

أخبار ذات صلة
سلطان النيادي: صورة الإمارات أجمل ما تم التقاطه من الفضاء
"تراحُم - من أجل غزة" تجسد جهود الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين

كما أكدت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء مشددة على أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

ودعت دولة الإمارات المجتمع الدُّولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع كافّة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف، والتوتر، وعدم الاستقرار.

المصدر: وام
الإمارات
قطر
قطاع غزة
وزارة الخارجية
آخر الأخبار
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
13 نوفمبر 2023
المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً
اليوم 17:55
"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 17:33
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الدنمارك
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الدنمارك
اليوم 17:24
«الهيئة» تطلق منتدى الإمارات الأول للرياضة المجتمعية
الرياضة
«الهيئة» تطلق منتدى الإمارات الأول للرياضة المجتمعية
اليوم 17:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©