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«الخارجية» تشارك في «شبكة نقاط الاتصال للمرأة والسلام والأمن» برومانيا

«الخارجية» تشارك في «شبكة نقاط الاتصال للمرأة والسلام والأمن» برومانيا
14 نوفمبر 2023 02:04

أبوظبي (وام)

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شاركت عهود الزعابي مديرة إدارة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية، في مؤتمر شبكة نقاط الاتصال للمرأة والسلام والأمن، الذي انعقد في العاصمة الرومانية بوخارست، خلال الفترة من 7 حتى 9 نوفمبر الحالي، برئاسة مشتركة من قبل الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية رومانيا.
حضر المؤتمر ممثلون من الاتحاد النسائي العام وممثل من سفارة الدولة لدى رومانيا، واستعرضت عهود الزعابي خلال مشاركتها في المؤتمر أهم إنجازات الدولة فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الوطنية المعنية بقرار مجلس الأمن رقم 1325، وجهود الدولة في تعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن وذلك من خلال إطلاق مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن، حيث تم تدريب أكثر من 500 امرأة من دول أفريقية وآسيوية وعربية في إطار المبادرة.
وأشارت الزعابي إلى سبل التعاون المشترك من أجل توحيد جهود مراكز التميز للمرأة والسلام والأمن، وتحدثت عن إنشاء مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والذي يهدف إلى نشر المعرفة وتعزيز تبادل المعلومات وأفضل الممارسات حول بناء القدرات وتدريب النساء على العمل في القطاع العسكري وقطاعي الأمن والسلام، ولفتت إلى أفضل الممارسات حول كيفية المضي قدماً والبناء على العمل الذي قامت به الشبكة في واشنطن ونيويورك سابقاً من هذا العام.
وسلطت الضوء خلال المؤتمر على الدور الفاعل للمرأة في عملية صنع القرار في القطاع الأمني، مؤكدة حرص دولة الإمارات على تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة وتمكينها في مختلف المجالات.
وذكرت مديرة إدارة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية أن دولة الإمارات وقعت اتفاقية خلال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي تسعى إلى تحقيق أهداف قرار مجلس الأمن 1325 وتعزيز مشاركة المرأة وإدماجها في السلام والأمن.

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