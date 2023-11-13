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«التنمية الأسرية» تنظم زيارة لكبار المواطنين

جانب من الزيارة (من المصدر)
14 نوفمبر 2023 02:04

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت مؤسسة التنمية الأسرية بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع دبي، زيارة لمنتسبي نادي ذخر الاجتماعي التابع للهيئة ونادي بركة الدار التابع للمؤسسة في مركز العين، وذلك ضمن مبادرة «قصرنا المسافة وكسبنا شوفتكم» التي أطلقتها الهيئة.
تهدف المبادرة لتقديم مجموعة من الأنشطة والفعاليات والبرامج اليومية التي تعنى بالجوانب الثقافية والاجتماعية والترفيهية والصحية لحياة كبار المواطنين، وتعزيز اندماجهم في الحياة العامة والاستفادة من خبراتهم وتمضية أوقات فراغهم بالشكل الأمثل لهم.
جاءت الزيارة بهدف ربط كبار المواطنين في مختلف الجهات من إمارات الدولة، فيما بينهم لتبادل الأحاديث وذكريات الماضي، والاطلاع على الخدمات التي يقدمها المركز لهم، ومد أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين كبار المواطنين ومؤسسة التنمية الأسرية مركز العين.
حضر الزيارة عدد من كبار المواطنين من منتسبي نادي ذخر الاجتماعي والمشرفين، وكبار المواطنين المتعاملين في مركز العين وإدارة مركز العين، وطلبة مدرسة ليوا الدولية الخاصة والمشرفين لتقديم الفقرة الترحيبية. ورحبت خولة السويدي مديرة مركز العين بمؤسسة التنمية الأسرية بموظفي المركز، حيث تم تقديم ورشة تعريفية عن خدمات مؤسسة التنمية الأسرية بشكلٍ عام ومنظومة كبار المواطنين بشكلٍ خاص، قدمها كل من هداية الكعبي منسق برامج وفعاليات، وسعود الجابري منسق برامج وفعاليات وريسة الكعبي منسق برامج وفعاليات، والتي استعرضت خدمات نادي ذخر الاجتماعي والخدمات المقدمة لكبار المواطنين، بالإضافة إلى مداخلات من كبار المواطنين من نادي ذخر ومتعاملي مركز العين. وفي نهاية الزيارة تم تفعيل منتدى «سعادتي» التابع لمنتديات كبار المواطنين، بتنظيم رحلة إلى قصر المويجعي بالعين للتعرف على أهم المعالم الأثرية التراثية والحرف اليدوية، وتبادل الخبرات والزيارات للمؤسسات الاجتماعية التي تقدم الخدمات لكبار المواطنين على مستوى إمارات الدولة، للاطلاع على ما يتم إنجازه وتطبيق ما يتناسب منها، ولكل ما يخدم هذه الفئة من أجل تمكينهم وتوفير حياة كريمة ونشطة لهم والاستفادة من خبراتهم في مختلف الجوانب الحياتية.

مؤسسة التنمية الأسرية
العين
كبار المواطنين
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