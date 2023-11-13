«الاتحاد النسائي»: تعزيز تواجد الإماراتيات في مجال الأمن السيبراني

أبوظبي (الاتحاد)

شارك الاتحاد النسائي العام في مؤتمر شبكة نقاط اتصال المرأة والسلام والأمن (wps)، الذي أقيم في بوخارست خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2023، تحت عنوان «تعزيز القدرة على التكيف وتطور ملف المرأة والسلام والأمن كإطار لتنفيذ تغيير السياسات».

وتم تنظيم المؤتمر على مدار يومين، إذ نظم في اليوم الأول جلسات نقاشية حول موضوعين رئيسين، حيث بحث الموضوع الأول ملف المرأة في قطاع الأمن، فيما استعرض الموضوع الثاني ملف المرأة في الأمن السيبراني، ويعد الموضوعان بالغي الأهمية في مشهد الأمن العالمي دائم التطور.

وقد ركز اليوم الثاني على متابعة مخرجات الاجتماع السابق للشبكة الذي عقد في واشنطن شهر يونيو 2023، والذي ركز على تعزيز الجهود المتعلقة بتنفيذ خطط العمل الوطنية للمرأة والسلام والأمن ومناقشة دور مراكز التميز الإقليمية في هذه الشأن.

ومثل الاتحاد النسائي العام بالمؤتمر، المهندسة غالية علي المناعي، رئيس لجنة الشؤون الاستراتيجية والتنموية، والتي حضرت الجلسة النقاشية الأولى حول المرأة في قطاع الأمن وشاركت في الجلسة الثانية المرأة في الأمن السيبراني، حيث تحدثت عن جهود دولة الإمارات في تعزيز تواجد المرأة الإماراتية في مجال الأمن السيبراني، وكذلك جهودها في نشر التوعية الرقمية بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرائدة، وخصت بالذكر مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة، التي أطلقها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني وشركائه الاستراتيجيين، والتي تأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته سلسلة دورات القيادة الرقمية للمرأة الإماراتية، التي تم تنظيمها من قبل الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين «أقدر».

وأشارت إلى أنها مبادرة وطنية شاملة لجميع شرائح المجتمع تم إطلاقها لتكون ركيزة لمشاريع الخمسين الرقمية وتصبو إلى نشر ثقافة الأمن السيبراني في مجتمع الإمارات، تماشياً مع التحول الرقمي في جميع القطاعات، لافتة إلى أن الأسرة والمرأة تشكل أهم ركائز هذه المبادرة، والتي هدفت إلى تعزيز مشاركة المرأة في الأمن السيبراني، وتشكيل فرق من الكوادر النسائية السيبرانية المختصة، وتعزيز التوعية الرقمية والتوجيه الآمن لاستخدام التقنيات بطريقة إيجابية، ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية في الفضاء الرقمي.

واستعرضت النتائج المشرفة التي حققتها مبادرات الاتحاد النسائي العام المعنية في بالمرأة والأمن السيبراني حيث تجاوز عدد الفئة المستفيدة 200 ألف، وذلك انطلاقاً جهود الاتحاد النسائي العام وحرصه على تعزيز وتأهيل المرأة الإماراتية لمواكبة النهج الاستباقي للإمارات في مواجهة التحديات المختلفة التي تفرضها التقنيات الرقمية المتسارعة والاستفادة المثلى من البنية التحتية الرقمية المتقدمة التي تمتلكها الدولة.