«أخلاقيات الوظيفة» في بلدية أم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

نظمت دائرة بلدية أم القيوين، الدورة القانونية الأولى ‏بعنوان «جرائم وأخلاقيات الوظيفة العامة» بمشاركة 100 موظف من الدائرة، وذلك في مقر مركز أم القيوين الإبداعي.‏ وذكرت بلدية أم القيوين، أن الدورة استهدفت تحقيق ركائز الحوكمة المؤسسية وتعزيز الثقافة القانونية للموظفين، وتنفيذاً لمفردات الخطة التدريبية السنوية لعام 2023، الخاصة بقسم التدريب والتطوير في الدائرة، وما اعتاد عليه القسم من ‏إقامة برامجه التدريبية على مدار السنة.

وأضافت أن الدورة القانونية التي قدمها عبدالله عبدالصمد الشحي، مدير إدارة الشؤون القانونية بدائرة البلدية، شملت ضمن مفرداتها ثلاث ‏محاور، وهي المحور الأول الجرائم التي يرتكبها الموظف العام، وتمس الوظيفة ‏العامة أو المال العام، أما المحور الثاني فيشمل الجرائم الواقعة ‏على الموظف العام أو الوظيفة العامة من الغيرِ، وأخيراً المحور الثالث الذي ‏يشمل الآثار القانونية المترتبة عن تلك الجرائم.