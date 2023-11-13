الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أخلاقيات الوظيفة» في بلدية أم القيوين

عبدالله الشحي يقدم الدورة في بلدية أم القيوين (من المصدر)
14 نوفمبر 2023 02:04

أم القيوين (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
ولي عهد أم القيوين يرفع عَلم الدولة في حديقة الخور
400 حاوية جمع نفايات جديدة لبلدية أم القيوين

نظمت دائرة بلدية أم القيوين، الدورة القانونية الأولى ‏بعنوان «جرائم وأخلاقيات الوظيفة العامة» بمشاركة 100 موظف من الدائرة، وذلك في مقر مركز أم القيوين الإبداعي.‏ وذكرت بلدية أم القيوين، أن الدورة استهدفت تحقيق ركائز الحوكمة المؤسسية وتعزيز الثقافة القانونية للموظفين، وتنفيذاً لمفردات الخطة التدريبية السنوية لعام 2023، الخاصة بقسم التدريب والتطوير في الدائرة، وما اعتاد عليه القسم من ‏إقامة برامجه التدريبية على مدار السنة.
وأضافت أن الدورة القانونية التي قدمها عبدالله عبدالصمد الشحي، مدير إدارة الشؤون القانونية بدائرة البلدية، شملت ضمن مفرداتها ثلاث ‏محاور، وهي المحور الأول الجرائم التي يرتكبها الموظف العام، وتمس الوظيفة ‏العامة أو المال العام، أما المحور الثاني فيشمل الجرائم الواقعة ‏على الموظف العام أو الوظيفة العامة من الغيرِ، وأخيراً المحور الثالث الذي ‏يشمل الآثار القانونية المترتبة عن تلك الجرائم.

أم القيوين
بلدية أم القيوين
آخر الأخبار
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
13 نوفمبر 2023
المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً
اليوم 17:55
"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 17:33
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الدنمارك
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الدنمارك
اليوم 17:24
«الهيئة» تطلق منتدى الإمارات الأول للرياضة المجتمعية
الرياضة
«الهيئة» تطلق منتدى الإمارات الأول للرياضة المجتمعية
اليوم 17:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©