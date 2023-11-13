انطلاق «ملتقى المترو 2023» في دبي

دبي (وام)

انطلقت أمس أعمال ملتقى المترو COMET 2023، الذي تستضيفه هيئة الطرق والمواصلات، بالتنسيق مع مركز استراتيجية النقل في كلية إمبريال - لندن، تحت شعار «الاستدامة المالية والتشغيلية والبيئية»، بمشاركة نحو 100 من الخبراء والمختصين، يمثلون نحو 25 دولة، يناقشون فيه العديد من المواضيع التي تتعلق بالأنظمة التشغيلية للمترو.

ويناقش الملتقى، الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في إمارة دبي، على مدى أربعة أيام، عدداً من المواضيع الحيوية التي تتعلق بالمترو من بينها استخدام التكنولوجيا والابتكار، وموثوقية أداء المترو والتوظيف، والأمور المتعلقة بالاستدامة المالية والتشغيلية والبيئية، والتي تهدف إلى مواجهة التحديات التشغيلية ومن بينها التمويل المالي للمشاريع، بالإضافة إلى تحقيق التقدم في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وأكد عبد المحسن كلبت المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة، أن الملتقى يعمل على تعزيز التعاون الدولي بين القطاعات الحكومية والشركات الخاصة المعنية بتشغيل المترو العالميين من خلال تبادل أفضل الممارسات والأنظمة العالمية حيث ستعقد عدة جلسات وورش العمل التي ستطرح العديد من المواضيع الحيوية المتعلقة بالمترو مثل قياس جودة أداء العمليات التشغيلية والزيارات الفنية الدورية والصيانة وغيرها من الموضوعات المهمة.

وأضاف، أن الملتقى يستضيف خبراء ومختصين عالميين في مجال قياس وتحليل أداء وسائل النقل العام سيقدمون عروضاً مهمة حول عدد من المواضيع الحيوية الخاصة بالمترو. وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة، أن من بين المواضيع الحيوية التي سيتناولها المشاركون في الملتقى، هي الأهداف الرئيسية لمشاريع المترو وقياس الأداء وتقييم العوامل التي تؤدي إلى تحقيق الجودة في أداء الخدمات، ومراجعة أعداد الركاب والطلب المتزايد على استخدامه كوسيلة للمواصلات ومقارنة أعداد مستخدميه بالأوقات المختلفة على مدار السنة، وكذلك التوقعات المستقبلية والتحديات الجديدة التي من الممكن مواجهتها.