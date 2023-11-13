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علوم الدار

«آراب هيلث 2024» يسلط الضوء على علاج السكري في المنطقة

«آراب هيلث 2024» يسلط الضوء على علاج السكري في المنطقة
14 نوفمبر 2023 02:04

دبي (وام) 

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يسلط معرض ومؤتمر «آراب هيلث 2024» - الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 29 يناير إلى الأول من فبراير المقبل، ويعد أكبر حدث لقطاع الرعاية الصحية في المنطقة - الضوء على الأهمية المتزايدة لعلاج مرض السكري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال عقد مؤتمر مخصص حول مرض السكري يستعرض أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة لمكافحة المرض.
ويعقد المؤتمر يومي 31 يناير و1 فبراير، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، أبرزهم الدكتور ليث الربيعي استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى «هيلث بوينت»، والأستاذ بجامعة خليفة بأبوظبي، والدكتورة مها بركات المديرة العامة لمكتب فخر الوطن والمستشارة بشركة «مبادلة» في أبوظبي، والدكتور خالد الربيعان مدير مركز الأبحاث والعلمي في مدينة سلطان بن عبدالعزيز الإنسانية في الرياض، والدكتورة إباء العزيري المديرة الطبية واستشارية أمراض الغدد الصماء والتغذية بجامعة الكويت، والدكتور أحمد اللبودي استشاري الغدد الصماء والسكري في مركز «إمبريال كوليدج لندن للسكري».
وقال روس ويليامز مدير معرض ومؤتمر «آراب هيلث» بشركة «انفورما ماركيتس» المنظمة للحدث: «نحن ملتزمون بلعب دور محوري في تعزيز النقاش حول مرض السكري من خلال الجمع بين الخبراء العالميين وتوفير منصة مثالية لتبادل الأفكار والبحث وتطوير حلول مبتكرة، حيث سيقوم العديد من العارضين هذا العام بعرض أحدث التقنيات والعلاجات الحيوية لخفض معدلات الإصابة بمرض السكري في الإمارات ومختلف أنحاء الشرق الأوسط بهدف مكافحة المرض وتحسين حياة الأفراد». وسيتمكن المتخصصون والمهنيون الطبيون خلال معرض ومؤتمر «آراب هيلث 2024» من حضور 10 مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر في مجالات الأشعة الشاملة والجراحة وطب الطوارئ والرعاية الحرجة والسكري وأمراض النساء والتوليد وجراحة العظام وإدارة الجودة والصحة العامة ومكافحة العدوى وإدارة تعقيم الإمداد المركزي.
ويقام معرض «آراب هيلث 2024» بدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وحكومة دبي وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة بأبوظبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وسلطة مدينة دبي الطبية.

آراب هيلث
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