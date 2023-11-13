خالد بن محمد بن زايد يقوم بجولة في «معرض دبي للطيران» 2023

قام سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بجولة في «معرض دبي للطيران» 2023 تفقد خلالها عدداً من أجنحة الشركات المحلية والدولية المشاركة التي تعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية في قطاع الطيران والأنظمة الدفاعية ومجال الطيران المدني.

وزار سموّه أجنحة كلٍّ من مجموعة «إيدج» للتكنولوجيا المتقدِّمة، وشركة «مبادلة» للاستثمار، وشركة «كاليدوس» الإماراتية، إضافة إلى أجنحة «الشركة السعودية للصناعات العسكرية» ومجموعة «تاليس» الفرنسية وشركة «داسو» للطيران، حيث اطَّلع على أحدث الحلول المبتكرة لدعم جهود تعزيز الاستدامة في منظومة الصناعة الجوية.

وتبادل سموّه الأحاديث مع العارضين حول أبرز الأنشطة والمشاريع وأهم الصناعات الحديثة التي تعرضها الشركات وخططها المستقبلية متمنياً لهم التوفيق والنجاح والاستفادة من الإمكانات التي يقدمها المعرض للشركات العالمية والمحلية .

وأكَّد سموّه أن معرض دبي للطيران يمثل حدثاً عالمياً بارزاً يجمع الشركات المتخصصة والمهتمين بشؤون الطيران، ويعد منصة مهمة لدعم الابتكار وتسريع وتيرة تطوير التقنيات الجديدة، وتبنّي الممارسات المستدامة في قطاع الطيران.

وأضاف سموّه أنَّ المعرض يعزز بناء منظومة رائدة في قطاع الطيران في الدولة من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتطورة للصناعة الجوية، بالاعتماد على التكنولوجيا المبتكرة ونخبة من الكفاءات والمواهب الوطنية.

رافق سموّه، خلال الزيارة، سعادة فيصل عبدالعزيز البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة.

ويستقطب «معرض دبي للطيران»، في نسخته لهذا العام، نخبةً من قادة وخبراء قطاع الطيران، ويعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية بمشاركة أكثر من 1,400 شركة محلية ودولية من 148 بلداً، إضافةً إلى تنظيم عروض جوية، وعرض أكثر من 180 طائرة تجارية وعسكرية وطائرات خاصة.

