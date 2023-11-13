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علوم الدار

«إي أي أتش إثمار الدولية القابضة» تطلق برنامج التوطين «إثماراتي»

«إي أي أتش إثمار الدولية القابضة» تطلق برنامج التوطين «إثماراتي»
14 نوفمبر 2023 02:04

أبوظبي (وام)

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أطلقت مجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، برنامج التوطين الخاص بها «إثماراتي» خلال مشاركتها في معرض «توظيف X زاهب 2023» الذي انطلق أمس ويستمر حتى 15 نوفمبر الجاري.
يهدف برنامج «إثماراتي» الذي طورته «مجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة» إلى تعزيز مهارات المواهب الإماراتية للارتقاء بمسارهم المهني، وتزويدهم بالخبرات والمعرفة العملية التي تدعم جاهزيتهم للعمل في القطاع الخاص.
ستوفر «إثماراتي» أكثر من 700 فرصة وظيفية للمواهب الإماراتية، مما يتيح لهم الانضمام إلى المجموعة القابضة والشركات التابعة لها، وذلك ضمن قطاعات السفر والسياحة، والنفط والغاز، والتكنولوجيا، والاتصالات التسويقية، والعقارات، وإدارة المرافق، وحلول الطائرات من دون طيار، والموارد البشرية، وخدمات المشتريات، وغيرها.

برنامج إثمار
التوطين
القطاع الخاص
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