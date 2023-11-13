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«ملتقى التلمذة وشركاء الصناعة» يطرح فرصاً وظيفية لطلبة «أبوظبي المهني»

«ملتقى التلمذة وشركاء الصناعة» يطرح فرصاً وظيفية لطلبة «أبوظبي المهني»
14 نوفمبر 2023 02:04

أبوظبي (وام)

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16 مؤسسة حكومية وصناعية تطرح فرصاً وظيفية لطلبة أبوظبي المهني بالظفرة

طرحت 16 مؤسسة مئات الفرص الوظيفية على طلبة معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، خلال فعاليات «ملتقى التلمذة المهنية وشركاء الصناعة» الذي نظمه «أبوظبي المهني» في معهد بينونة للعلوم والتكنولوجيا في منطقة الظفرة بأبوظبي.
حضر فعاليات الملتقى الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي، مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ومديرو الجهات والشركات، ومسؤولو التوظيف لدى المؤسسات المشار إليها.
وقال الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي: إن هذا الملتقى ومعرض التوظيف المصاحب له يأتي في إطار حرص مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بتنظيم الفعاليات التي تجمع بين المؤسسات الحكومية والصناعية، وطلبة معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، من أجل التعرف على وظائف المستقبل، وإرشاد الطلبة لاختيار البرامج التقنية والمهنية المتخصصة التي يجب عليهم دراستها بما يضمن لهم تلبية متطلبات سوق العمل.
وأضاف أن ملتقى التلمذة المهنية وشركاء الصناعة في الظفرة، نجح في الجمع بين مسؤولي التوظيف في هذه المؤسسات المتخصصة، وأكثر من 150 طالباً، يبحثون عن فرص التدريب المهني التي تمكنهم من العمل والتوظيف فور التخرج.
وأكد ممثلو نخبة من مسؤولي التوظيف المؤسسات المشاركة، أن مشاركتهم في هذا الملتقى تأتي في إطار حرصهم على تلبية احتياجاتهم لتوظيف نخبة من خريجي معهد بينونة التابع لمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، حيث يقوم المعهد بمنح درجة الدبلوم والدبلوم المتقدم في عدة تخصصات تقنية مهمة، تتوافق مع احتياجاتهم، منها تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية، وتكنولوجيا الهندسة الكهربائية، والصحة والسلامة البيئية، وتحليل المختبرات التقنية.

معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني
مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني
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