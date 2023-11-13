الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ميناء الفجيرة: خطة لتحييد الأثر الكربوني

مبادرات لتعزيز استدامة الأعمال والخدمات ومنظومة النقل المستدام في الميناء (وام)
14 نوفمبر 2023 02:04

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
محمد الشرقي يلتقي سهيلة اليماحي
محمد الشرقي يلتقي مجلس إدارة مسرح الفجيرة الوطني

كشف ميناء الفجيرة عن الانتهاء من دراسة لاستبدال القاطرات البحرية التقليدية بأخرى هجينة سعياً لتقليل استهلاك الوقود، حيث تعتمد القاطرات الحديثة على استخدام محركات كهربائية، بالإضافة إلى محركات الديزل التقليدية. وتأتي الخطوة سعياً من إدارة الميناء ضمن مبادراتها الخاصة بتعزيز استدامة الأعمال والخدمات ومنظومة النقل المستدام في الميناء، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة لتخفيض الانبعاثات أثناء المرور الحر للقاطرات في مرافق الميناء
وقال الكابتن موسى مراد، مدير عام ميناء الفجيرة: نسعى لاستكمال رحلة التحول التدريجي نحو الخدمات الصديقة للبيئة والمتفقة مع الأطر الاتحادية الرامية للوصول إلى الحياد المناخي، مؤكداً أن ميناء الفجيرة أطلق العديد من المبادرات ذات الصلة خلال السنوات الماضية، وفق 4 محاور رئيسية، تضمنت: النقل المستدام، وكفاءة استخدام الطاقة، والرقمنة، والحياد المناخي.

ميناء الفجيرة
الفجيرة
آخر الأخبار
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
13 نوفمبر 2023
المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً
اليوم 17:55
"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 17:33
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الدنمارك
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الدنمارك
اليوم 17:24
«الهيئة» تطلق منتدى الإمارات الأول للرياضة المجتمعية
الرياضة
«الهيئة» تطلق منتدى الإمارات الأول للرياضة المجتمعية
اليوم 17:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©