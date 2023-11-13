«الشارقة للتعليم الخاص»: أهمية التبادل المثمر للمعرفة والخبرات

الشارقة (وام)

تشارك هيئة الشارقة للتعليم الخاص، للمرة الأولى، في النسخة السادسة من قمة الويب 2023، الحدث التقني العالمي الأبرز الذي يستضيف رواد الأعمال والمستثمرين في مجال التكنولوجيا، والتي انطلقت أمس وتستمر حتى 16 نوفمبر الجاري في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتهدف الهيئة، من خلال مشاركتها في هذه القمة العالمية بوفد تربوي يرأسه علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، إلى تعزيز مشاركتها في المؤتمرات والفعاليات الدولية وتحقيق التبادل المثمر للمعرفة والخبرات، كما تسعى إلى استعراض أحدث الممارسات التعليمية والاستفادة من الابتكارات المتاحة.

وتأتي مشاركة الهيئة، من خلال جناح حكومة الشارقة المشارك في القمة حيث تستعرض أحدث التطورات التكنولوجية، بهدف إبراز الإمكانات الجاذبة للاستثمار عالمياً، واستعراض الفرص المتاحة التي تجعل من الدولة عموماً ومن إمارة الشارقة خصوصاً وجهة استثمارية متميزة للتعليم والتكنولوجيا.

وأكد علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن قمة الويب تعتبر منصة مهمة للهيئة ومناسبة حيوية توفر فرصة لتبادل المعرفة والخبرات مع أفضل العقول في عالم التكنولوجيا والويب، وذلك من خلال التواصل مع الخبراء والمبدعين في هذا المجال سريع التطور، بالإضافة إلى أنها تتيح فرصة قيمة لتوسيع شبكة العلاقات المهنية، والبناء على رؤية الهيئة لتعزيز التعليم الخاص واستخدام التكنولوجيا بشكل فعّال في العمليات التعليمية.

وأضاف، أن الهيئة تتعاون مع مختلف الجهات الرسمية وشبه الرسمية والخاصة في كل القضايا المتعلقة وذات الصلة بالتعليم بمختلف أدواته، موضحاً أن مشاركة الهيئة ستساهم في تحقيق الأهداف التطويرية لها، وتعزيز الجودة والابتكار في خدمة المجتمع التعليمي، من خلال إثراء التجربة وتطبيق النماذج والتجارب الناجحة لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة في الميدان التربوي.

وتجسد مشاركة الهيئة متانة التعاون الوثيق بينها وبين العديد من المؤسسات الحكومية التابعة لإمارة الشارقة، بما في ذلك هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.