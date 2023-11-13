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تتويج الفائزين في مزاينة رزين بمهرجان الظفرة

خلال تتويج الفائزين  (وام)
14 نوفمبر 2023 02:04

أبوظبي (وام)

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توجت اللجنة المنظمة الفائزين بأشواط سن المفاريد «الشرايا والمهجنات الأصايل» في مزاينة رزين، المحطة الثانية من مهرجان الظفرة.
تضمنت منافسات اليوم الثالث شوطاً لفئة المحليات من إبل أصحاب السمو الشيوخ، و3 أشواط لفئة المحليات من إبل أبناء القبائل، و3 أشواط لفئة المجاهيم من إبل أبناء القبائل، وشوطاً للمهجنات الأصايل.
وتوج ضيف الشرف الشاعر جمعة بن مانع الغويص السويدي، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، مُلاك الإبل الفائزين بالمركز الأول من كل شوط، بحضور كبار مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية وزوار المزاينة.
وسجلت النتائج في شوط مفاريد أصحاب السمو الشيوخ - محليات فوز «علم» لمالكها «الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان» بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت «ترف» لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، ونالت المركز الثالث «المسك» لمالكها الشيخ فالح ناصر علي آل ثاني، وحلت في المركز الرابع «نجلا» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، في حين ذهب المركز الخامس إلى «وزن» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي.
وأسفرت النتائج في شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل 1 - مجاهيم عن فوز «ضحى» لمالكها بخيت خالد بخيت طناف المنهالي بالمركز الأول، ونالت المركز الأول في شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل 2- مجاهيم «نوعية» لمالكها عامر كرامة سالم المنهالي، وحصدت «فراعه» لمالكها صالح محسن صالح مبخوت المنهالي المركز الأول في شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء 2 - مجاهيم.
وتُوجت بالمركز الأول في شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل (1) - محليات «سيوف» لمالكها حمد محمد مبارك سعيد الأحبابي، وحظيت «حاضرين» لمالكها حمد محمد مبارك سعيد الأحبابي بالمركز الأول في شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل (2) - محليات، وذهب المركز الأول في شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء 2- محليات إلى المسك لمالكها راشد علي صياح المنصوري، وحصدت المركز الأول في شوط مفاريد المهجنات الأصايل «بيان» لمالكها حمد بخيت حمد حويرب المنصوري.
وتدخل إلى شبوك المبيت الإبل المشاركة في أشواط اللقايا، وذلك استعداداً لعرضها على اللجان الطبية ولجان الفرز والتشبيه، ومن ثم عرضها على لجان التحكيم في اليوم التالي وإعلان نتائجها في تمام الساعة الرابعة عصراً في المنصة الرئيسية لمزاينة الإبل في رزين بأبوظبي.

مهرجان الظفرة
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