«معاً» تتعاون مع «تكلّم الرقمية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً عن تعاونها مع تكلّم، المنصة الإلكترونية الرائدة والمتخصصة بتقديم خدمات واستشارات الصحة النفسية، بهدف إطلاق ثلاث مبادرات مبتكرة لتعزيز مستويات الصحة النفسية في أبوظبي. وتستهدف هذه المبادرات فئة الأزواج والطلاب والكادر التعليمي في الجامعات، مما يمثل خطوة هامة نحو تلبية احتياجات الصحة النفسية لدى مختلف فئات المجتمع في إمارة أبوظبي، ويعكس التزام هيئة معاً بتحقيق أثر اجتماعي حقيقي.

وتسعى هيئة معاً إلى بناء مجتمع متماسك يتمحور حول المسؤولية الاجتماعية المشتركة من خلال تعاونها الفعال مع منصة تكلّم لإطلاق منصة «تقهوى»، الرقمية المتخصصة بتقديم الاستشارات الزوجية، وبرنامجي الصحة النفسية للطلاب والهيئة التدريسية والإدارية في الجامعات، اللذين يشكلان أحدث مشاريعها للمساهمة في تمكين المجتمع. ويتجسد التزام هيئة معاً بتحقيق هذه الرؤية من خلال إطلاق سلسلة من البرامج والمبادرات المصممة لدعم المؤسسات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز المشاريع المتمحورة حول النتائج وتوفير آليات تمويل مستدامة وتشجيع مشاركة أفراد المجتمع.