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علوم الدار

«السلامة الغذائية» توجه 4490 إنذاراً لمنشآت غذائية في الظفرة

زيارات تفتيشية للمنشآت الغذائية والزراعية بشقيها النباتي والحيواني (أرشيفية)
14 نوفمبر 2023 02:04

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

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كشفت إحصائيات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عن إتلاف 376 منتجاً غذائياً في منطقة الظفرة خلال العام الماضي لعدم مطابقتها الاشتراطات الغذائية الموضوعة من قبل الهيئة والتي تتوافق مع المعايير العالمية في هذا المجال.
وبلغ عدد إجراءات الإتلاف التي تم اتخاذها 165 إجراء، فيما بلغ عدد الإنذارات التي وجهها مفتشو الهيئة خلال العام الماضي 4490 إنذاراً، فيما بلغ عدد المخالفات التي تم تحريرها أثناء التفتيش 268 مخالفة وتوجيه 37 تنبيهاً.
كما بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية على المنشآت الغذائية في منطقة الظفرة 13 ألفاً و683 زيارة، منها 3986 زيارة روتينية و5167 زيارة متابعة و4061 زيارة أمر إداري.
ونفذت الهيئة العديد من الحملات التفتيشية المختلفة التي تهدف إلى رصد الممارسات الخاطئة وتصحيحها، وضمان تطبيق أفضل الممارسات خلال عمليات التحضير والإعداد والتخزين والعرض والنقل لتجنب تلوث المنتجات، خاصة التلوث العرضي بسبب التداول بين العاملين والمعدات. كما تركز الحملات التفتيشية على توعية أصحاب المنشآت والعاملين فيها بأهمية تخزين المواد الغذائية في درجات حرارة مناسبة، وتحضيرها بشكل مناسب لضمان وصول الأغذية سليمة إلى جميع المستهلكين، وتعزيز متطلبات السلامة الغذائية.
وحرص المفتشون على توعية أصحاب المنشآت الغذائية ومتداولي الغذاء بأفضل الممارسات لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية كافة ومعايير الصحة والسلامة الغذائية، من حيث المعاملة الحرارية للمادة الغذائية، وأهمية تخزين المواد الغذائية في درجات حرارة مناسبة وتحضيرها بشكل آمن.

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
الظفرة
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