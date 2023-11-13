مريم المهيري: تبني الزراعة المستدامة لتعزيز الأمن الغذائي

دينا جوني (دبي)

قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إنّ تبني نظم زراعة وغذاء مستدامة ركيزة رئيسة ليس فقط لتوفير إنتاج غذائي محلي ممكّن بالتكنولوجيا الحديثة، وإنما أيضاً للمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التكيّف معها»، مشيرة إلى أن تعزيز الأمن الغذائي العربي لن يتحقق سوى بالتكامل والتعاون ومشاركة أحدث التجارب والممارسات التي تمكنا من الوصول إلى هذا الهدف.

وأضافت: «في الجلسة الرئيسة من المنتدى العربي للمناخ الذي تستضيفه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: يتوافق شعار المنتدى (الزراعة المستدامة والأمن الغذائي.. معاً لبناء قدرات الصمود والتكيّف لصغار المزارعين) مع توجهات دولة الإمارات ورؤيتها نحو إحداث تحول جذري في نظم الغذاء العالمية وتبني نظم أكثر استدامة. فكما نعلم أن أنظمة الغذاء التقليدية تتسبب بأكثر من 30% من الانبعاثات العالمية كما تعد من أكثر القطاعات التي تتأثر بهذه التغيرات التي ينتج عنها شح المياه ونقص الأراضي الصالحة للزراعة والتصحر وغيرها».

وأكدت أن نظم الزراعة والغذاء المستدامة يمكن أن تحقق العديد من الأهداف، في مقدمتها خفض الانبعاثات الكربونية واستدامة إنتاج الغذاء وبذلك تسهم في القضاء على الجوع في العالم، ولفتت إلى أن ضمان إنتاج غذائي مستدام ووفير من شأنه حل مشكلة الجوع في العالم والتي خلّفت وراءها 783 مليون شخص في العالم عانى الجوع خلال العام الماضي.

ويهدف المنتدى الذي تطلقه الشبكة العربية للمنظمات الأهلية بالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، رئيس أجفند، إلى تقييم تأثير تغير المناخ على قطاع الزراعة وصغار المزارعين في الدول العربية، وآليات تعزيز صمود ومرونة صغار المزارعين، والتوسع في تطبيق أساليب الزراعة الذكية مناخياً.

وشهد المنتدى كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، رئيس أجفند، وكلمة مسجّلة لمعالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية. بدوره، قال السويدي في تصريحات صحافية على هامش المنتدى: «إن التزام دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي واضح على كل المستويات، وقد التزم صندوق أبوظبي للتنمية مرات عدة مع (آيرينا) لتقديم حلول تمويلية لمشاريع الطاقة المتجددة. المبادرة الأولى كانت عبارة عن 350 مليون دولار، استمرت لمدة سبع سنوات. كما التزم الصندوق مرة أخرى بـ400 مليون دولار لتقديم حلول مبتكرة على منصة التمويلية الجديدة (إيتاف) لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية». وأشار إلى أنه قبل العام 2020 كانت التحديات ماثلة في توفير التمويل للمشاريع التنموية حول العالم، إلا أنها زادت بعد الجائحة، لافتاً إلى أن سرعة التغير المناخي الذي حصل في السنوات الثلاث الماضية لم يتوقع أحد أن يتم بهذه السرعة، وهو ما شكّل ضغطاً على مؤسسات التمويل في مختلف حكومات العالم. وأضاف «إن ارتفاع تكلفة التمويل بسبب التضخم العالمي تشكّل تحدياً للدول ولمؤسسات التمويل، سواء متعددة أو ثنائية الأطراف، وهو ما يحتم علينا إيجاد حلول مبتكرة للتمويل».

وأشارت السفيرة أبو غزالة إلى أنه في الوقت الراهن أصبح الأمن الغذائي العربي على رأس أولويات العمل العربي المشترك لسدّ الفجوة الغذائية التي تقدّر ما بين 35 مليار دولار و45 مليار دولار بعد ارتفاعها عقب الحرب في أوكرانيا.

وقالت: «إنه في ضوء الاستعدادات الجارية لعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في موريتانيا، تمّ تنظيم منتدى المجتمع المدني والأمن الغذائي الشهر الماضي، اعتمد خلاله جملة من الرسائل والتوصيات التي سيتم رفعها في الدورة المقبلة من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. وتابعت: إن تراكم استضافة «كوب 28» في المنطقة دليل على شهادة العالم بأن الدول العربية بإمكانها قيادة الجهود المتعلقة بمواجهة تحديات المناخ، وإدارة وضع الخطوط العريضة في الاستراتيجيات العامة المتعلقة بالأمن الغذائي، مشيدة في الوقت نفسه بالمبادرات المهمة التي يقدمها صندوق أبوظبي للتنمية.

طاقات

قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية: «إن الكلية تستهدف حشد طاقات المجتمع المدني العربي لإيلاء مزيد من الاهتمام بقضية الأمن الغذائي، والخروج ببرامج عمل وخطط مستقبلية ومستمرة، لرصد حالة تغير المناخ بالمنطقة العربية، وتطور تداعياتها على دول المنطقة ومواطنيها، وحفز الجهود الرامية لتبني استراتيجيات وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، وبلورة ورقة سياسات لتعزيز دور التنظيمات الأهلية العربية في العمل المناخي المستجيب للتحديات التي تواجه الزارعة وصغار المزارعين».