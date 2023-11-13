مكتوم بن محمد يزور معرض دبي للطيران

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن المشاركة القياسية في معرض دبي للطيران وضمن دورته الثامنة عشرة التي انطلقت أمس، من جانب أبرز الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطيران والفضاء، والنمو الكبير والمستمر الذي سجله المعرض منذ انطلاقته، يعكس مكانة دبي مركزاً رائداً لقطاع الطيران والفضاء العالمي، وملتقى لأهم قيادات القطاع لرسم ملامح مستقبل الطيران عالمياً.

ونوّه سموه بنجاح الحدث في ترسيخ موقعه، وعلى مدار دوراته المتعاقبة، شريكاً أساسياً في تنمية صناعة الطيران العالمي ومحركاً مؤثراً لأبرز الابتكارات في هذا القطاع الحيوي، ومنصة عالمية تتضافر فيها الأفكار والابتكارات لصنع مستقبل أفضل لأحد أهم القطاعات الحيوية في العالم، لما له من صلة وثيقة بدعم قدرة العديد من القطاعات على النمو والازدهار، في ضوء ما يشهده من صفقات تعد من الأضخم عالمياً في مجال صناعة الطيران.

وقد قام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، بجولة في المعرض، شملت جانباً من أجنحة الشركات العالمية والوطنية المشاركة في المعرض وما تقدمه من حلول وابتكارات واتجاهات عالمية تسهم في تشكيل ملامح مستقبل قطاع الطيران العالمي واستكشاف فرص الاستفادة منها.

واطلع سموه خلال زيارته لمنصة «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، على الأنظمة الجديدة والحلول الرائدة في مجال الطيران التي أطلقتها الشركة في المعرض والتي تضاف إلى محفظتها المتنوعة التي تضم ما يفوق 159 نظاماً وحلاً يغطون مجالات متعددة.

كما استمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لشرح عن الطائرة «جلوبال آي» التي تعرضها القوات الجوية لدولة الإمارات، وهي من تصنيع شركة «ساب» السويدية، حيث تعتبر أول طائرة نظام مراقبة متعدد الأدوار، وتوفر مراقبة جوية وبحرية وبرية في وقت واحد.

وشملت الزيارة تفقد طائرة الهليكوبتر التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، والتي تتميز بقدرتها على العمل وإنجاز عمليات الإنقاذ في مختلف الأجواء والأوقات، فضلاً عن تمتعها بإمكانية الرؤية الليلية والبحث الضوئي والتحليق والطفو فوق المياه.

كما تضمنت الجولة تفقّد الطائرة الهندية المقاتلة «تيجاس هال»، وهي مقاتلة خفيفة متعددة المهام، والتي تتميز بتصميم جناحها على شكل مثلث دلتا مدعوم من محرك واحد.