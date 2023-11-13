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علوم الدار

محمد الشرقي يلتقي سهيلة اليماحي

محمد الشرقي خلال لقاء سهيلة اليماحي (وام)
14 نوفمبر 2023 02:08

الفجيرة  (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتورة سهيلة اليماحي، لحصولها على الدكتوراة في هندسة الكمبيوتر والبرمجيات في مجال الذكاء الاصطناعي. استمع سموه، خلال اللقاء من الدكتورة سهيلة اليماحي، إلى إنجازاتها ومشاركاتها في مجال هندسة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي داخل الدولة وخارجها، وإسهاماتها العلمية المتنوعة في هذا المجال. وأشاد سموه بمشاركات سهيلة اليماحي في المؤتمرات والمحافل العلمية، مؤكّداً ضرورة مواصلة رحلة التعلم واكتساب العلوم التي تعزز المعرفة الشخصية وتُنمي القدرات الفكرية والمعرفية في هذا المجال. وتسلم سموه من الدكتورة سهيلة اليماحي مؤلفاتها في تحليل البيانات وهندستها للمبتدئين ومنهج صياغة الاستراتيجيات وسيكولوجية صنع القرارات الذكية. وتقدّمت الدكتورة اليماحي بالشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على حفاوة الاستقبال، واهتمام سموه بمتابعة الحاصلين على شهادات عليا في المجالات العلمية التي تواكب المتطلبات العالمية في المجالات المهمة، ودعمهم لمواصلة مسيرة النجاح والتميز. سجلت الدكتورة سهيلة اليماحي براءتي اختراع أميركيتين في مجال الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) والتعلم الآلي (Machine Learning) البراءة الأولى في تحليل لغة الجسد والتنبؤ الفوري بالمخاطر المحتملة، والبراءة الثانية في تحسين أداء وفعالية كاميرات الطائرات الحربية لرصد الهدف بدقة عالية.

محمد الشرقي
الفجيرة
الديوان الأميري
الذكاء الاصطناعي
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