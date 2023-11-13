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قائد القوات البرية يستقبل كبار ضيوف «دبي للطيران»

قائد القوات البرية يستقبل كبار ضيوف «دبي للطيران»
14 نوفمبر 2023 02:04

دبي (وام)
استقبل قائد القوات البرية اللواء الركن سعيد راشد علي الشحي، بمكتبه في معرض دبي للطيران 2023، كلاً من مايكل ميلر نائب مدير وكالة التعاون الأمني في وزارة الدفاع الأميركية، وباتريك ميسون نائب وزير الجيش للتعاون والصادرات الدفاعية، واللواء مايكل ليني قائد فرقة المشاة/40.

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وجرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية، وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة، وتنمية التعاون في مجال التدريب.

قائد القوات البرية
معرض دبي للطيران
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معرض دبي الدولي للطيران
سعيد الشحي
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