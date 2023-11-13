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علوم الدار

هيفاء أبو غزالة: «COP28» رسالة للعالم بأن الدول العربية قادرة على المساهمة في سد الفجوة الغذائية

هيفاء أبو غزالة
14 نوفمبر 2023 02:09

دبي (وام)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد - جامعة الدول العربية، أن الدول العربية أولت ملف «التغير المناخي» أهمية كبرى وهو ما ظهر جلياً في تنظيم «المنتدى العربي للمناخ» المنعقد في دبي مشيدة بالجهود الحثيثة التي تقوم بها دولة الإمارات من خلال استضافتها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية المناخ «cop28» واصفة من أجل احتضان قمة مناخ غير عادية وهي رسالة للعالم بأن الدول العربية تستطيع أن تشارك وتقود مسار المفاوضات حول تلك المسائل العاجلة التي تواجه العالم.ودعـت معاليها على هامش استضافة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لفعاليات النسخة الثانية من المنتدى العربي للمناخ إلى وضع حلول جذرية للفجوة الغذائية بالعالم، مؤكدة أن ملف الغذاء من الملفات الضرورية خاصة في ظل ما تواجهه بعض الدول العربية من أزمات متعددة بالإضافة إلى الصراعات الجيوسياسية في بعض البلدان الغربية، والتي أثرت بدورها على مسألة الأمن الغذائي العربي.
ولفتت الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، إلى أن القمم المناخية التي تستضيفها الدول العربية هي دلالة واضحة على اهتمام القادة العرب بملف الزراعة والغذاء المستدام، مشيرة إلى أن الإمارات كانت لها بصمة كبيرة خلال استضافتها لإكسبو2020 دبي وحالياً تجذب أنظار العالم إليها مرة أخرى مع استضافتها المرتقبة لـ «cop28».

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