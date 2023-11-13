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علوم الدار

مساعد رئيس الأركان للقدرات المشتركة يوقع شهادة اعتماد هيئة الجدارة الجوية الأولية العسكرية الفرنسية

عبدالرحمن المري خلال التوقيع على الاتفاقية مع إيمانويل كيڤا (وام)
14 نوفمبر 2023 02:07

دبي (وام)

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وقع اللواء الركن عبدالرحمن سبت مبارك المري مساعد رئيس الأركان للقدرات المشتركة شهادة اعتماد هيئة الجدارة الجوية الأولية العسكرية الفرنسية (DGA) من قبل وزارة الدفاع في الدولة. تمت مراسم التوقيع بحضور إيمانويل كيڤا الرئيس المفوض من مديرية التسليح في وزارة الدفاع الفرنسية، وذلك على هامش معرض دبي للطيران 2023. وأكد الجانبان أهمية توطيد علاقات التعاون العسكري بين البلدين الصديقين في مجال الطيران العسكري وفقاً لمتطلبات الجدارة الجوية العسكرية الأوروبية (EMAR)، وبما يتماشى مع حرص وزارة الدفاع للمضي قدماً في تحقيق رؤية دولة الإمارات في الارتقاء بمجال صناعة الطيران العسكري وفق المعايير العالمية المعتمدة.

الإمارات
فرنسا
وزارة الدفاع
معرض دبي للطيران
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