قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يلتقي كبار ضيوف معرض دبي للطيران

دبي (وام)

التقى اللواء الركن إبراهيم ناصر العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي بمكتبه في معرض دبي للطيران 2023 كلا على حدة الفريق الركن لوكا جوريتيي رئيس أركان القوات الجوية الإيطالية، والفريق أول جي دوه نائب المفوض السياسي للقوات الجوية الصينية، والفريق أول الركن طيار ستيفان ميل رئيس أركان القوات الجوية والفضاء الفرنسي والفريق جرينويكج نائب وكيل وزارة القوات الجوية الأميركية، واللواء اندري لوكيانوفيتش قائد القوات الجوية والدفاع الجوي البيلاروسية، واللواء جوناس ويكمان قائد القوات الجوية السويدية وكيلي سيبولت نائبة مساعد وزير القوات الجوية الأميركية للشؤون الدولية. جرى خلال اللقاء استعراض وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والتعاون بين الإمارات والدول الست وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة.