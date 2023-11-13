269 مليار درهم صفقات اليوم الأول من «دبي للطيران»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجل معرض دبي للطيران 2023 في يومه الأول صفقات شراء طائرات تجارية قياسية مؤكدة، لنحو 206 طائرات، بلغت قيمتها الإجمالية 73.2 مليار دولار (268.6 مليار درهم) لتلامس صفقات الدورة السابقة بأكملها والبالغة 74 مليار دولار (271.5 مليار درهم).

واستحوذت كل من «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» على النصيب الأكبر من صفقات اليوم الأول بشراء 125 طائرة بقيمة 231 مليار درهم، فيما استحوذت شركة بوينج الأميركية على المبيعات بإجمالي 150 طائرة.

وسجلت طيران الإمارات طلبيات تشمل: 95 طائرة بوينج إضافية ذات جسم عريض، بقيمة 52 مليار دولار (نحو 191 مليار درهم) لدعم خططها للنمو، والحفاظ على أسطول حديث يتسم بالكفاءة، وتقديم أفضل تجربة طيران لعملائها.

ووقعت «طيران الإمارات» طلبيات مؤكدة لشراء 55 طائرة إضافية 777-9 و35 طائرة 777-8 تعمل بمحركات GE-9X، وسعت «طيران الإمارات» طلبيتها السابقة لشراء 30 طائرة بوينج 787-9، وزادت التزامها بنحو 5 طائرات إلى إجمالي 35 طائرة دريملاينر تشمل: 15 طائرة 787-10، و20 طائرة 787-8.

ووقعت «طيران الإمارات» طلبيةً لشراء 202 محرك GE-9X لتشغيل طائرات 777X الإضافية التي طلبتها اليوم، ليصل إجمالي طلبية محركات GE-9X إلى 460 وحدة.

وأعلنت «فلاي دبي» وشركة بوينج الأميركية عن صفقة تلتزم فيها «فلاي دبي» بشراء 30 طائرة من طراز بوينج 9-787 دريملاينر بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليار دولار في إطار سعي الشركة إلى تنويع أسطولها بتشغيل الطائرات ذات الجسم العريض.

وأعلنت شركتا بوينج وصن إكسبرس، المشروع المشترك بين الخطوط الجوية التركية ولوفتهانزا، التزامهما بشراء ما يصل إلى 90 طائرة بوينج ذات الممر، بقيمة إجمالية.

وتشمل الاتفاقية 28 طراز 737-8 و17 طراز 737-10، بقيمة تصل إلى 5.76 مليار دولار، مع خيارات شراء ما يصل إلى 45 طائرة إضافية من طراز 737 ماكس.

ووقعت الخطوط الملكية الأردنية اتفاقية شراء مؤكدة لأربع طائرات بوينج 787-9، بقيمة 1.17 مليار دولار، فضلاً عن تأكيد شراء طائرتي 787-9، إلى جانب تحديث أنظمة الاتصال لطائرات 787.

ووقعت «طيران البلطيق» اتفاقية شراء 30 طائرة من طراز A220-300 من شركة إيرباص، بقيمة تصل 2.745 مليار دولار، إلى جانب خيارات شراء 20 طائرة أخرى.

وطلبت «مصر للطيران» 18 طائرة من طراز 737 ماكس، كجزء من اتفاقية تأجير مع شركة Air Lease Corporation (ALC)، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.19 مليار دولار، ومن المقرر أن تتم عمليات التسليم بين عامي 2025 و2026، مع قيام شركة الطيران بتأجير الطائرة لمدة 12 عاماً على الأقل.

الخطوط المغربية

تقدمت الخطوط الملكية المغربية بشراء بطلبية متكررة لشراء طائرة 787 دريملاينر، وتأكيد طلب طائرتين من طراز 787-9 في سجل طلبياتها، بقيمة 585 مليون دولار، وذلك في إطار خططها لتوسعة أسطولها من الطائرات ذات البدن العريض. وتعتزم شركة فالكون لخدمات الطيران، الارتقاء بتجربة السياحة الجوية بعد تسلم خمس طائرات هليكوبتر متطورة من طراز إيرباص H130 في عام 2023.