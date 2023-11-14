الكونغرس العالمي للإعلام يجمع خبراء الإعلام في أبوظبي

تعقد الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام فعالياتها خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الحالي، في مركز "أدنيك". الحدث الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، يستعرض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات الإعلامية، ويجمع قادة الإعلام لمناقشة أحدث التوجهات في القطاع.

الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام تعقد فعالياتها من 14 إلى 16 نوفمبر 2023 في مركز "أدنيك". الحدث الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، يستعرض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات الإعلامية، ويجمع قادة الإعلام لمناقشة أحدث التوجهات في القطاع. pic.twitter.com/TAU0afMq56 — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 14, 2023