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علوم الدار

الكونغرس العالمي للإعلام يجمع خبراء الإعلام في أبوظبي

الكونغرس العالمي للإعلام يجمع خبراء الإعلام في أبوظبي
14 نوفمبر 2023 09:38

تعقد الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام فعالياتها خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الحالي، في مركز "أدنيك". الحدث الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، يستعرض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات الإعلامية، ويجمع قادة الإعلام لمناقشة أحدث التوجهات في القطاع.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الكونغرس العالمي للإعلام
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