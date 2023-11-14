برعاية منصور بن زايد.. الكونغرس العالمي للإعلام ينطلق في أبوظبي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أعمال الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023.

وتنظم وكالة أنباء الإمارات "وام" وشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك، فعاليات الكونغرس على مدى ثلاثة أيام.

وستبدأ الفترة الصباحية الأولى من الحدث بكلمة رئيسية يلقيها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.

وتماشياً مع تركيز اليوم الأول على الإعلام البيئي بالتزامن مع الاستعدادات لاستضافة مؤتمر "COP28”، تناقش جلسة مخصصة مع المؤثرين الشباب إنشاء المحتوى لمواجهة تحديات المناخ وسيكون هناك أيضاً نقاش إعلامي دولي حول توعية الجماهير حول التغير المناخي، كما تناقش جلسة أخرى الدور المهم الذي تلعبه مؤسسات الفكر والرأي في العمل المناخي.

وقال محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات "وام” رئيس اللجنة العليا المنظمة لفعاليات الكونغرس العالمي للإعلام: "نحن فخورون باستقبال هذه النخبة من صناع القرار والشركات الكبرى وقادة الفكر والمبتكرين اليوم في الكونغرس العالمي للإعلام، الحدث الذي يعتبر بالفعل منتدىً عالمياً أساسياً لقطاع الإعلام. حيث يقوم الكونغرس بدور جوهري في جمع قادة الإعلام لمناقشة القضايا الرئيسية التي يواجهها القطاع. وبالاستناد إلى الدوافع والقدرات المتنوعة للمشاركين، يقود المؤتمر نمو القطاع وتطوره ويسلط الضوء على إمكاناته الهائلة في إنشاء حلول تحويلية وفتح آفاق عمل جديدة".

وفي مكان آخر من المؤتمر، تستضيف منصة الابتكار جلسة نقاش حول الدور المتطور للمبدعين في التسويق الرقمي، بينما تستضيف منصة التعليم سلسلة من العروض التقديمية التفاعلية حول موضوعات تتراوح بين تقييم المحتوى واعتماد التنسيق ومستقبل الإعلام إلى التقنيات الرئيسية لتوصيل المحتوى والتكنولوجيا الغامرة والإنتاج الافتراضي والإنتاج المشترك، كما يتضمن الحدث عدداً من ورش العمل حول الاستدامة والإعلام البيئي، وقوة رواية القصص لدى الشباب، واستراتيجيات الاشتراك وChatGPT وموضوعات أخرى.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: " إن ما سيشهده اليوم الافتتاحي من نقاشات حيوية ومثمرة يظهر قوة الكونغرس العالمي للإعلام في تمكين الشركات العالمية الكبرى والشركات من التواصل مع قادة الفكر واستكشاف أحدث الاتجاهات والتعاون مع أفضل المبدعين والمؤثرين الناشئين لرسم ملامح مستقبل قطاع الإعلام العالمي. وإذ يشكل الإعلام عنصراً رئيسياً في اقتصادات المستقبل المستدامة والقائمة على المعرفة، تفخر مجموعة أدنيك بلعب دورها في جعل أبوظبي مركزاً عالمياً للإبداع الإعلامي ومنظومة داعمة للمبدعين والشركات التي تسعى إلى الاستفادة من إمكاناتها الإبداعية".

وقد ارتفع عدد العارضين والعلامات التجارية المشاركة في الدورة الحالية من الكونغرس العالمي للإعلام بنسبة 33%، لتصل إلى 257 علامة تجارية مقارنة مع الدورة الأولى للكونغرس العام الماضي.

كما ارتفع عدد الدول المشاركة بنسبة 22% لتصل إلى 172 دولة، حيث تشهد الدورة الحالية مشاركة 31 دولة للمرة الأولى، إضافة إلى ذلك، زادت المساحة الكلية التي يغطيها المعرض بنسبة 78%، لتصل إلى ما يفوق 32 ألف متر مربع. ويستقطب الحدث أكثر من 13,500 مشارك و5,500 مندوب و200 رئيس تنفيذي من مؤسسات إعلامية عالمية.وسيشمل الكونغرس الحالي فعالية مخصصة لكبار المشترين في قطاع الإعلام، إذ يُتوقع حضور ما يزيد عن 400 من كبار المشترين من كل أنحاء العالم.

ويشارك كذلك في جلسات المؤتمر التي ستنعقد على مدار الأيام الثلاثة المقبلة أكثر من 77 متحدثاً يمثلون أقطاب الإعلام من 18 دولة. وسيضم الكونغرس 36 جلسة رئيسية وستتناول عدة مواضيع رئيسية، ومنها: الإعلام البيئي والاستدامة؛ والابتكار وأحدث التقنيات في أقطاب، ومشاركة الشباب في مستقبل الإعلام، والتدريب والتطوير في مجال العمل الإعلامي.كما سيشهد الكونغرس إقامة 5 فعاليات مصاحبة، ينعقد بعضها لأول مرة، ومن أبرزها منصة الابتكار والشركات الناشئة التي تشارك فيها ما يفوق 24 شركة ناشئة، وتشكل الشركات الوطنية فيها ما نسبته 36% من الشركات. وسيتم تخصيص منصة ثانية للتدريب والتعليم تشمل أكثر من 30 ورشة تدريبية ستضم ما يصل إلى 40 متدرباً عالمياً في كل ورشة تحت إشراف 25 خبيراً ومؤسسة عالمية متخصصة في القطاع.بينما تستضيف الفعالية الثالثة، مختبرات مستقبل الإعلام، مناقشات لنخبة من المديرين التنفيذيين وصانعي السياسات ورجال الأعمال ضمن القطاع من كل أنحاء العالم في ست جلسات مغلقة.

وسيجري تخصيص ميزة رابعة لابتكار المؤثرين عن طريق منصة إبداعية لمطوري المحتوى تتيح لهم التواصل والتعاون ومشاركة خبراتهم وأهدافهم مع المؤثرين الصاعدين عبر 21 جلسة حوارية ومشاركة 19 متحدثاً.

أما المنصة الخامسة فستتضمن 4 جلسات إعلامية جديدة ومناقشات المائدة المستديرة التي تنعقد بمشاركة 32 خبيراً ومتحدثاً لدراسة تحديات القطاع وفرصه بحضور مجموعة من المبدعين وصانعي القرار من مختلف القطاعات الإعلامية عبر أنحاء العالم.وستتوزع التغطية المتكاملة والمتعمقة للكونغرس العالمي للإعلام على كل أنحاء العالم عبر استقطاب ما يقارب 800 إعلامي من 58 دولة، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام الماضي.