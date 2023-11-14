الأربعاء 15 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فريق عام الاستدامة يطلق فعالية "بوب كوب" لتعزيز المشاركة المجتمعية في "COP28"

فريق عام الاستدامة يطلق فعالية "بوب كوب" لتعزيز المشاركة المجتمعية في "COP28"
14 نوفمبر 2023 12:15

يطلق "عام الاستدامة"، بالتعاون مع "COP28"، "بوب كوب" وهو عبارة عن مجموعة من الفعاليات المجتمعية المقامة في مختلف أنحاء الدولة.  وتدعو  فعالية "بوب كوب" كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له لاستكشاف والتخطيط لمستقبل مزدهر لكوكبنا، ومشاركة الأفكار والتطلعات مع ضيوف "COP28".

ووجه عام الاستدامة الدعوة إلى المدارس والجامعات والمجتمعات والدوائر والجهات الحكومية ، لتنظيم واستضافة أنشطة وفعاليات "بوب كوب” وجعلها في متناول الجميع.

وقال الفريق إن الدعوة مفتوحة لجميع المهتمين بالانضمام أو استضافة فعالية "بوب كوب” الخاصة بهم، وذلك من خلال الموقع الرسمي لعام الاستدامة، ويمكن تحميل دليل الإرشادات الذي يحتوي على جميع المعلومات الأساسية اللازمة لتحقيق الأثر المطلوب في قضايا المناخ.

وأوضح أن الفعالية تهدف لتشجيع الجميع للتعرف على طرق الاستدامة وإيجاد الحلول والمشاركة في التأثير الجماعي للتصدي للتغير المناخي، مما يجعله الحدث الأكثر شمولاً من بين جميع فعاليات كوب.

من جهته قال عيسى السبوسي مدير مشروع - عام الاستدامة: " تمثل استضافة "COP28" إنجازاً مهماً  ضمن الإنجازات التاريخية لدولة الإمارات، حيث يجتمع العالم للمرة الأولى منذ التوقيع على اتفاقية باريس لإجراء تقييم عالمي للتقدم الذي أحرزته. ويعد  "COP28" تدشينًا لـ "حقبة العمل" التي تستمر سبع سنوات وتركز على تنفيذ الوعود وتطبيقها على أرض الواقع".

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: الإمارات حريصة على بناء شراكات مع المجتمع المالي
سماء أبوظبي تُمطر «أشجار القرم»
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

وأضاف: "أنه ومن خلال الالتزام بتراثنا المتأصل في الاستدامة، نأمل بالاستمرار في تعزيز جهود داعمي العمل المناخي الذين يعملون على حل المشاكل بعقلية عملية تمكنهم من تصميم مستقبل مستدام للجميع. وقد تركزت جهودنا على تمكين كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له للتصدي لأزمات تغير المناخ وبناء الجيل القادم من قادة البيئة".

وصُمم "بوب كوب" من مجموعات تتكون من 10 إلى 15  شخصًا في المجموعة الواحدة، لتشجيع المشاركين على تعزيز تواصلهم مع الأرض من خلال أنشطة عملية وتجارب تأملية، وإجراء تقييم شخصي لسلوكياتهم المستدامة، وتعلم مبادئ التصميم وطرق التطبيق العملي لتحقيق الحياد المناخي.

ويتبادل المشاركون من بعدها أفكارهم إلى جانب طموحاتهم وخطط العمل مع قادة المناخ المشاركين في  "COP28"، من خلال رسائل مرئية يجري عرضها في  "COP28" وعبر الإنترنت.

وتستضيف الدولة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ  "COP28" في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، في مدينة إكسبو بدبي.

ويمكن للأفراد والمدارس والجامعات والشركات الخاصة والمجتمعات والجهات الحكومية المهتمين بتنظيم فعالية "بوب كوب”، تحميل دليل الإرشادات الذي يتضمن المعلومات اللازمة لتنظيم تجمع ناجح. وللمزيد من التفاصيل والمعلومات حول كيفية تنظيم "بوب كوب”، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لـ"عام الاستدامة": https://uaeyearof.ae/ar/our-duty/initiatives/popcop.

 

 

 

المصدر: وام
كوب 28
الاستدامة
الإمارات
آخر الأخبار
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
13 نوفمبر 2023
محمد بن راشد خلال اللقاء بحضور حمدان بن محمد وفي الصورة هشام القاسم وكبار الحضور
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات حريصة على بناء شراكات مع المجتمع المالي
اليوم 01:06
سماء أبوظبي تُمطر «أشجار القرم»
علوم الدار
سماء أبوظبي تُمطر «أشجار القرم»
اليوم 01:06
7 مُسرِّعات «إماراتية» لتحقيق الحياد المناخي
علوم الدار
7 مُسرِّعات «إماراتية» لتحقيق الحياد المناخي
اليوم 01:06
أصحاب مشاريع من أنحاء العالم لـ«الاتحاد»: «COP28» يحقق أحلامنا
علوم الدار
أصحاب مشاريع من أنحاء العالم لـ«الاتحاد»: «COP28» يحقق أحلامنا
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©