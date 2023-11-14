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شرطة أبوظبي تدشن "دورية ربدان ون" ضمن مشاركتها في الكونغرس العالمي للإعلام

شرطة أبوظبي تدشن "دورية ربدان ون" ضمن مشاركتها في الكونغرس العالمي للإعلام
14 نوفمبر 2023 13:41

دشنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، "دورية ربدان ون الميدانية الكهربائية”، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام التي انطلقت اليوم وتستمر ثلاثة أيام تحت شعار "صياغة مستقبل قطاع الإعلام" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك” ، بتنظيم من وكالة أنباء الإمارات "وام"ومجموعة "أدنيك".

وتحمل دورية "ربدان ون الميدانية"، شعار صنعت في أبوظبي، وتم تصنيعها بالتعاون مع شركة "إن دبليو تي إن" المنتج الأول لعلامة "ربدان ون "، وذلك في منشأة تجميع السيارات بمنطقة خليفة الصناعية في أبوظبي ”كيزاد" بمحطة طاقة ذات محركين بسعة 510 كيلو واط.

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 وتعد الدورية مركبة ديناميكية وذكية، وتحتوي على وحدة تحكم وعدادات رقمية، وتعمل وفق تقنية المدى الطويل الرائدة في العالم، وتمتاز بإمكانية توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات.

ويقدر عزم دوران السيارة بـ 1040 نيوتن/متر، ويستغرق الأمر حوالي 4.5 ثانية حتى تنتقل من حالة مستقرة إلى سرعة 100 كم/ساعة، في حين يصل احتياطي الطاقة للسيارة قبل إعادة الشحن إلى 860 كم.

المصدر: وام
الكونغرس العالمي للإعلام
شرطة أبوظبي
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