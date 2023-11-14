"تراحُم - من أجل غزة" تجسد جهود الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين

تجسد حملة "تراحُم - من أجل غزة"جهود الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وتمكنت حملة "تراحُم - من أجل غزة"، التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون مع وزارة الخارجية الإماراتية، من جمع 10,000 طرد من المساعدات الإنسانية، خلال فعاليتها التي أقيمت في محطة أبوظبي للسفن السياحية 2 في ميناء زايد، لإغاثة المتضرّرين من الحرب في قطاع غزة.