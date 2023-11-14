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علوم الدار

حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الدنمارك

حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الدنمارك
14 نوفمبر 2023 17:24

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، سعادة أندرس بيارن هانسن، سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسعادة السفير، وبحث معه عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات مع مملكة الدنمارك في مختلف المجالات، وأشاد سموه بجهود السفير في توطيد الشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين. من جانبه، عبر سعادة أندرس بيارن هانسن، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

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سعود بن صقر القاسمي
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