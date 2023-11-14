"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف "الوطني للأرصاد" عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم، وهي: 35.9 درجة مئوية في بدع دعفس (منطقة الظفرة) الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، اليوم.

#أعلى_درجة_حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 35.9 درجة مئوية في بدع دعفس (منطقة الظفرة) الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_highest_temperature recorded over the country today is 35.9°C in Bada Dafas (Al Dhafra Rejon) at 13:00 UAE Local time. pic.twitter.com/xijdeC45U9 — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) November 14, 2023