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علوم الدار

تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

المركز الوطني للأرصاد
14 نوفمبر 2023 17:55

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر وتزداد كميات السحب تدريجياً ليلاً على البحر والجزر يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:23 والمد الثاني عند الساعة 03:11 والجزر الأول عند الساعة 20:38 والجزرالثاني عند الساعة 07:30.

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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:48 والمد الثاني عند الساعة 23:42 والجزر الأول عند الساعة 16:30 والجزر الثاني عند الساعة 05:26.

المصدر: وام
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