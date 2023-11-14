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طرق دبي تخفض حد السرعة القانونية على جزء من شارع الاتحاد

طرق دبي تخفض حد السرعة القانونية على جزء من شارع الاتحاد
14 نوفمبر 2023 18:38

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي عن خفض حد السرعة القانونية على شارع الاتحاد في الجزء الواقع بين إمارة الشارقة وجسر القرهود من 100 كم في الساعة إلى 80 كم في الساعة، اعتباراً من تاريخ 20 نوفمبر 2023.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شارع الاتحاد
طرق دبي
دبي
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