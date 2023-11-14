طرق دبي تخفض حد السرعة القانونية على جزء من شارع الاتحاد

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي عن خفض حد السرعة القانونية على شارع الاتحاد في الجزء الواقع بين إمارة الشارقة وجسر القرهود من 100 كم في الساعة إلى 80 كم في الساعة، اعتباراً من تاريخ 20 نوفمبر 2023.

أعلنت #هيئة_الطرق_و_المواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، عن خفض حد السرعة القانونية على شارع الاتحاد في الجزء الواقع بين إمارة الشارقة وجسر القرهود من 100 كلم في الساعة إلى 80 كلم في الساعة، وذلك اعتباراً من تاريخ 20 نوفمبر 2023.

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