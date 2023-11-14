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علوم الدار

المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي أبوظبي يطلق أول برامجه للماجستير

التسجيل للالتحاق بالبرنامج الجديد يبدأ في نوفمبر الجاري (من المصدر)
15 نوفمبر 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي أبوظبي، أول حرم جامعي دولي للمعهد المرموق، إطلاق برنامجه الأكاديمي الأول، وفتح باب التسجيل في برنامج الماجستير بتخصص الاستدامة وتحول الطاقة. وكان قد أُنشئ الحرم الجديد بموجب مذكرة تفاهم بين المعهد ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي يوليو الماضي.
ومن المقرر أن ينطلق برنامج ماجستير الاستدامة وتحوّل الطاقة في يناير 2024، حيث تم تصميمه خصيصاً للحرم الجامعي في أبوظبي بهدف تزويد المتخصصين والباحثين في مجال الطاقة والقطاعات المرتبطة بها بالمعارف والخبرات اللازمة لتطبيق الأساليب والحلول المستدامة.
ويأتي البرنامج في توقيت مثالي، وبأهمية استراتيجية في ضوء تحضيرات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف كوب 28 المرتقب هذا العام، وبالتزامن مع إعلان دولة الإمارات 2023 عاماً للاستدامة. 
وقال مبارك حمد المهيري، وكيل دائرة التعليم والمعرفة «نولي أهمية كبيرة لاستثمار الاستدامة البيئية في قطاع الطاقة، ويأتي البرنامج الجديد الرائد ليسهم في رسم ملامح مستقبل مستدام في دولة الإمارات والمنطقة».

أبوظبي
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