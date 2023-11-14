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«محاكم دبي» تطور مهارات الخبراء

مشاركون خلال الجلسة (وام)
15 نوفمبر 2023 01:03

دبي (وام)

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أقامت محاكم دبي متمثلة بإدارة الخبراء والمحكمين جلسة حوارية بعنوان «آليات تطوير أعمال الخبرة»، قدمها القاضي أحمد فتحي قرمة، قاضي استئناف - عضو لجنة شؤون الخبراء، استهدفت 42 من الخبراء من جدول محاكم دبي ومن الهيئة الإدارية، ويأتي ذلك تماشياً مع خطة إدارة الخبراء والمحكمين الرامية لتطوير مهارات خبراء جدول محاكم دبي بشكل مستمر، وإطلاعهم على ما يستجد من قوانين ذات صلة، وتعزيز التواصل الفعال بين الهيئة القضائية والخبراء. وناقش القاضي أحمد فتحي قرمة مع الحضور بعض آليات تطوير أعمال الخبرة، كما تحدث عن «قياس الأداء»، وتطرق لآليات أخرى لتطوير أعمال الخبرة كالتطوير الذاتي للخبير، الذي أصبح التزاماً عليه بموجب القانون، وصحة بيئة العمل بما تقتضيه من دعم قنوات التواصل بين الخبراء أنفسهم والقائمين على إدارة وتقييم والإشراف على أعمال الخبرة.
كما تطرق في الحديث عن آلية الانفتاح على الغير محلياً ودولياً، والتعرف على أفضل الممارسات، وآلية استيعاب الخبرات الشابة، وأهمية دمج الشباب في أعمال الخبرة في إطار من الحكمة والروية، والاستفادة بما يتسم به الشباب من حماسة وعزم وتطلع إلى التغيير والتطوير المستمر. وعرض الحضور عدداً من المشكلات التي تواجه أعمال الخبرة، واستعرضوا بعض المسائل التي ترتبط بعمل الخبير، وناقشوا مع القاضي أحمد فتحي قرمة سبل التعامل مع تلك المشكلات وحلها، كما قدموا بعض المقترحات المتعلقة بموضوعات أتعاب الخبراء، مكتب الخبير وفكرة المكتب الافتراضي، وسائل التواصل مع الجهات الحكومية، علاقة الخبير بالجهة القضائية النادبة له، مستندات الخصوم، وأهمية تنظيم تقديمها والتعامل معها وعلى وجه الخصوص الأعداد الضخمة من المستندات، ودور مكتب إدارة الدعوى في أعمال الخبرة.. وغيرها من الموضوعات.

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