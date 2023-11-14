محاضرة للتوعية بمرض السكري في العين

العين (الاتحاد)

استضاف مجلس الشيخ محمد بن ركاض في مدينة العامرة العين، محاضرة توعوية بعنوان «السكري.. خطوات صغيرة ونتائج كبيرة»، بالتعاون مع مستشفيات ميديكلينيك، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض السكري قدمها الدكتور عبدالرحمن المعمري استشاري طب الغدد الصماء، وذلك بحضور جمع من الأهالي وكبار المواطنين. وتخلل المحاضرة إجراء فحوص طبية وتوزيع جهاز قياس السكر في الدم على الحاضرين.

وتحدث الشيخ الدكتور سالم بن ركاض، رئيس جمعية الإمارات للسرطان، مؤكداً ضرورة التوعية والتثقيف الصحي حول مرض السكري الذي ينتشر في صفوف الصغار والكبار، مشيداً بتوجيهات القيادة الرشيدة في وضع الإمارات ضمن قائمة أفضل الدول في مؤشر جودة الرعاية الصحية وكفاية الكادر الطبي، وبالتالي ترسيخ الجانب الوقائي، وتخفيض معدل الأمراض المتعلقة بنمط الحياة، كالسكري وأمراض القلب والسرطان.

وتناول الدكتور المعمري طرق الوقاية من مرض السكري وأنواعه. ولفت إلى أن داء السكري في تزايد مستمر، وله مضاعفات، خصوصاً على القلب والكلى والعين والقدمين، ويعد مشكلة تهدد المجتمع، ويحتاج إلى زيادة في الوعي والتثقيف للمرضى وذويهم من خلال الكشف المبكر عن العوامل المؤدية للإصابة بمرض السكري. وأكد أن أكثر المصابين بالسكري المختبئ لا يعلمون فيه، ولا يدركون إصابتهم به، مقدماً النصائح الطبية حول أنواع الغذاء المناسب لمرضى السكري، وضرورة تعزيز التغذية الصحية، وممارسة النشاط البدني، باعتبار أن زيادة الوزن والسمنة هما من أهم المخاطر المسببة لهذا المرض.