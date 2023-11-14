المنطقة الخضراء في «COP28» مفتوحة للزوار

شروق عوض (دبي)

أكدت هند المهيري، مدير إدارة المشاريع الخاصة في مدينة إكسبو دبي، أن المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» التي تستضيفها المدينة في الفترة ما بين 30 نوفمبر الحالي و12 ديسمبر المقبل، ستكون مفتوحة لجميع الزوار. وتتضمن المنطقة عدداً من الفعاليات والأنشطة للزوار، ومن أبرزها مجموعة من العروض الثقافية والفنية والحوارات المميزة وأنشطة الزراعة المستدامة، إلى جانب مجموعة من التجارب ستقدمها قمة المناخ وشركاؤها، كما ستنظم في المنطقة الخضراء تيرّا -جناح الاستدامة- نموذجاً لأفضل الممارسات المستدامة التي سوف تساعد على تعزيز الوعي في نفوس الشباب وأجيال المستقبل. وبيّنت المهيري أن المدينة تتيح الدخول المجاني إلى الأجنحة والمعالم فيها أثناء انعقاد «COP28» والذي سيكون مفتوحاً للجمهور في الفترة من 3 إلى 12 ديسمبر، ولكنّ عدداً من الفعاليات المحددة يتطلب التسجيل المسبق أو الحصول على تذاكر، مؤكدة أن حضور «COP28» مجاني، لكن يتوجب على جميع الزوار، بمن فيهم الأطفال، التسجيل للحصول على تذكرة دخول يومية للمنطقة الخضراء عبر www.cop28.com.

وأشارت المهيري، خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمه المكتب الإعلامي لمدينة إكسبو دبي، أمس، إلى أنه سيتم تدشين جناح مدينة إكسبو دبي، والذي سيكون إضافة جديدة طوال مدة انعقاد قمة المناخ، ونقطة لقاء محورية للراغبين في التعرف إلى مدينة المستقبل التي تقدم نموذجاً للحياة المستدامة، وتعزز جودة الحياة وتقدم فرص النمو والتطور للأشخاص والشركات، وسيقدم الجناح أنشطة تفاعلية تناقش تغير المناخ والتوازن بين الجنسين، والقيادة العالمية.

وذكرت المهيري أنه سيتم تدشين «مزرعة مدينة إكسبو» لتبرز كواحدة من المعالم الجديدة والدائمة في المنطقة الخضراء، حيث ستضم المزرعة مساحات داخلية وخارجية لزراعة المحاصيل والخضراوات، وستستضيف ورش عمل مجتمعية ودروس تحضير الطعام مع طهاة ومحترفين مهتمين بالاستدامة، فيما سيكون ألف -جناح التنقل- وجناح الرؤية وجناح المرأة أيضاً جزءاً من المنطقة الخضراء، بالإضافة إلى قبة الوصل وشلالات إكسبو السريالية وحديقة الفرسان.

وأشارت إلى أن «COP28» سيكون أول قمة مناخية تضم منطقة خضراء تقع مباشرة بجوار المنطقة الزرقاء، مما يمكّن الجمهور من المشاركة في فعاليات تسهم في تسريع التقدم المناخي، بما في ذلك تجارب مخصصة للطلاب بقيادة برنامج إكسبو للمدارس، مؤكدة أن المنطقة الزرقاء ستكون مخصصة لقادة الدول والوفود الحكومية والجهات الرسمية التي تشكل أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كهيئة الأمم المتحدة المكلفة بتنسيق الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ.

بدورها، قالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: «إن المدينة تدعم العمل المناخي وتوفير فرص التعلم لقادة العمل المناخي المستقبليين، وذلك عبر الأنشطة والتجارب الشيقة والشاملة والمتاحة للجميع والتي تتضمن مختلف جوانب الحياة، حيث إن مواجهة تغير المناخ تستلزم جهود كل فرد في المجتمع وبالتضامن معاً في هذه المسيرة يتضاعف تأثيرنا الإيجابي ونحقق نتائج أفضل.

وأضافت: بينما نستعد للترحيب بالعالم من جديد، نتذكر أن المدينة كانت دائماً ملتقى ومنصة للإنسانية وأداة تمكينية للعمل من أجل صنع مستقبل أفضل للناس وكوكب الأرض، مشيرة إلى إن التزامنا بتحفيز الشباب على المشاركة وتعزيز التعاون بين الشركات والمبدعين والمبتكرين هو جزء من إرثنا، وهو المحفز والدافع لعملنا في استضافة «COP28».