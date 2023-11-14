اختتام منتدى حمدان الدولي لاكتشاف وتطوير المواهب في دبي

دبي (الاتحاد)

انعقد، أمس، منتدى حمدان الدولي لاكتشاف وتطوير المواهب 2023، والذي نظمته مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بمكتبة محمد بن راشد في دبي. وهدف المنتدى إلى تمكين وتطوير مهارات اكتشاف المواهب لدى الممارسين من المختصين في الميدان التربوي.

كما أنه شهد حضوراً مميزاً من أبرز الخبراء في مجال التعليم من داخل وخارج الدولة من الأساتذة من مختلف المراحل التعليمية والمختصين والمسؤولين والطلاب.

وألقى معالي حميد القطامي، رئيس مجلس الأمناء، مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، كلمة خلال المنتدى مرحباً بالحضور، وأكّد أن المنتدى يأتي بهدف الإسهام في دعم الجهود الرامية إلى تحسين وتطوير الخدمات الموجهة إلى قطاع الموهبة.

ونقل معاليه للحضور تحيات الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة، وتمنياته للمنتدى النجاح والتوفيق، وترحيبه بالمشاركين والضيوف والمسؤولين والخبراء والمختصين، من مختلف المؤسسات المعنية بالموهوبين في الدول الشقيقة والصديقة، متمنياً للجميع طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف معاليه قائلاً: «لا شك في أن انضمامَنا اليوم في هذا المنتدى، يُعبّر عن مدى الاهتمام والحرص والالتزام الذي نتمسك بهِ، إزاء تطوير علم الموهبة، وتنويعِ مسارات العمل فيه، لتحقيق غايةٍ سامية، ألا وهي تداركُ الهدر في الموهوبين، وضرورةُ الوصول إليهم واستثمارُهم والاستفادة منهم، مما يُعد محاولةً صائبة، في ظل عدم توافر فرصٍ للكثير من الموهوبين في مناطق عديدة من العالم، والذين يحدُّ من اكتشافهم شّحُ الإمكانات وعدمُ توافر خدمات الكشف والرعاية، تلك الأذهانُ المتوقدة بالتأمُّل والتفكّر، وتلك المَلكاتُ المفعمة بالتميز والتفرد، هي ثروةٌ حقيقة، تستحق منا أن نخططَ ونصمّمَ ونعملَ من أجل أن نرى قيمتَها على أرض الواقع، لا سيما في عصرنا الحالي، حيث يقدم اقتصادُ المعرفة، والتطورُ التقنيُ المذهل، فرصاً عظيمة للعمل على ابتكار نماذج حديثة للكشف عن الموهوبين، وإدارة رعايتهم وتمكينهم».

وأكّد معاليه أن جهود مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية التي تبذلها في هذا المجال تنسجم مع الجهود الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكونها إحدى المؤسسات الرائدة في هذا المجال، والتي يشكل اكتشاف وتطوير المواهب أولوية استراتيجية لها من خلال إطلاق المبادرات النوعية التي تدعم جهود الأنظمة التعليمية والعلماء والمختصين على مدى خمسة وعشرين عاماً، بالشراكة مع بيوت الخبرة العالمية، والتي توجت بأهم مشروعين هما: مقياس حمدان للموهبة والمركز العالمي للموهوبين.

وتناول المنتدى في جلساته العديد من الموضوعات الهامة، فيما حملت الجلسات عناوين: «اكتشاف وتطوير المواهب في دولة الإمارات المتحدة - نحو الموهبة المستدامة»، و«اكتشاف وتطوير المواهب في دولة الإمارات المتحدة - نحو الموهبة المستدامة»، و«دور المؤسسات التعليمية العالية الكفاءة في استدامة المواهب».