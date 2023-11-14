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علوم الدار

بلدية أبوظبي تنظم ورشة توعوية للوقاية من السكري

مشاركون في الورشة (من المصدر)
15 نوفمبر 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة توعوية حول مرض السكري، بالتعاون مع المركز الكندي الطبي، وذلك في قاعة الابتكار بالمبنى الرئيس للبلدية، بهدف رفع مستوى الوعي لدى موظفيها بسبل الوقاية من الإصابة بداء السكري أو تأخير ظهوره.
وتضمنت الورشة، التي تم تنظيمها بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري، محاضرة توعوية حول طرق الوقاية من الإصابة بداء السكري أو تأخير ظهوره، والتي من بينها اتباع نظام غذائي صحي سليم، وممارسة الرياضة والنشاط البدني للوقاية من مضاعفات السكري، كما تضمنت الورشة بعض الإرشادات التثقيفية حول كيفية دعم ومساعدة المصابين والمتضررين من داء السكري، والتعريف بأهم الإسعافات الأولية الواجب اتباعها مع مريض السكري عند حدوث نوبات أو حالات إغماء مفاجئة. وشددت الورشة على ضرورة الاهتمام بإجراء الفحوص الدورية للاطمئنان على الصحة العامة، خصوصاً من نسب السكر في الدم، والتعامل مع التشخيص المبكر بكل اهتمام، مشيرة إلى تأثير داء السكري على صحة أفراد المجتمع وطبيعة حياتهم.

بلدية أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
السكري
مرض السكري
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