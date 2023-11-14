اختتام البرنامج التدريبي للدفعة الخامسة «أطلق»

هدى الطنيجي (أبوظبي)

اختتم الاتحاد النسائي العام و«بوابة المقطع» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، فعاليات الدفعة الخامسة من البرنامج التدريبي «أطلق»، الذي شهد لأول مرة تنظيم «هاكاثون الابتكار»، في حدث استثنائي قدم تجربة ثرية عكست قدرة المنتسبين والمنتسبات على العمل بروح الفريق لتصميم مشاريع من إبداعاتهم وخبراتهم التي اكتسبوها من البرنامج التدريبي، الذي صنع فارقاً حقيقياً على مدار نسخه الخمس في جمع الطاقات وتحفيز الهمم والعقول النيرة، لبناء كوادر وطنية تواصل تعزيز النهج العالمي للدولة في تبني أفضل حلول التكنولوجيا المتقدمة وأنظمة العمل الرقمي المبتكر في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية.

ويحظى البرنامج التدريبي «أطلق» برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، حيث تأسس البرنامج عام 2020 بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وشهد تخريج 4 دفعات بمشاركة 170 منتسبة في البرنامج التدريبي، بلغ إجمالي المنتسبين بجميع الدفعات الخمس 261 منتسباً وتجاوزت طلبات التسجيل 5,500 طلب التحاق، وقد تم تنظيم ما يزيد على 2,500 جلسة تدريبية، سجلت ما يفوق 105آلاف ساعة تدريبية، وحصل المنتسبون على أكثر من 1,100 شهادة معتمدة.

وشاركت المنتسبات للبرنامج بالعديد من المشاريع الحيوية والحكومية المتعلقة بمجموعة موانئ أبوظبي أهمها المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «أطلب».



مشاركة متنوعة

وشهدت الدفعة الخامسة من برنامج «أطلق»، سابقة هي الأولى وذلك بمشاركة الشباب إلى جانب أخواتهم من الشابات، بهدف استيعاب الطلب الواسع والمتزايد للاستفادة منه، وضمت الدفعة الخامسة 91 منتسباً ومنتسبة في تخصصات «المبرمج، الكاتب التقني، أخصائي أنظمة وشبكات، أخصائي جودة الأنظمة، منسق مشاريع، مصمم جرافيك، أخصائي علم البيانات، وموظف خدمة المتعاملين، محلل أعمال، أخصائي أمن التطبيقات، أخصائي ذكاء اصطناعي، ومسؤول السكرم، تنفيذي حسابات، مهندس التطبيقات والبيانات».



مستقبل واعد

وأعربت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، عن سعادتها بما تراه من مشاريع وأفكار خلاقة بـ«هاكاثون الابتكار» بختام البرنامج التدريبي للدفعة الخامسة من البرنامج التدريبي مبادرة «أطلق»، مما يبشر بمستقبل واعد وغدٍ مشرف بسواعد أبناء وبنات الوطن المخلصين، لبلوغ ما تطمح إليه دولة الإمارات في ظل توجيهات القيادة الرشيدة من نمو واستدامة قائمة على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية.

وأضافت: «يقدم البرنامج التدريبي«أطلق» نموذجاً رائداً للمبادرات الوطنية الهادفة لتعزيز حضور المرأة ورفع مكانتها في العمل التقني المرتبط بالمشاريع الاستراتيجية في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحقيق توجيهات ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» بتمكين المرأة من المشاركة بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة للوطن».



تطوير البرنامج

ومن جانبها، قالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع: «نسعى دائماً لمواصلة تطوير البرنامج التدريبي «أطلق» عبر الاهتمام بمنهجية البحث والتطوير لتوسيع آفاق قدرة المتدربين والمتدربات وتعزيز رأس المال البشري لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع تعزيز تنافسيتها عالمياً في صياغة المستقبل».

وأضافت: «يشرفنا أن نتشارك مع الاتحاد النسائي العام تدريب واحتضان الكوادر الشبابية الإماراتية، نحن نثق بأن هذه الفترة التدريبية المكثفة للمنتسبين، ستسهم في تمكين مسيرتهم المهنية، واستثمارها في تطوير مفاهيم العمل المهني والتي أصبحت تتطلب اكتساب مهارات جديدة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة والاستعداد للمستقبل بكل جاهزية».

وبدورها، أكدت المهندسة غالية علي المناعي، رئيس لجنة الشؤون الاستراتيجية والتنموية بالاتحاد النسائي العام، مدير مختبر الابتكار الرقمي ببوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي ومدير الإدارة التنفيذية لمبادرة «أطلق»، أن الاستثمار في بناء الكوادر الوطنية المتخصصة وإعدادهم لتلبية متطلبات وظائف المستقبل، يأتي في مقدمة أولويات البرنامج التدريبي «أطلق»، الذي يعمل وفق خطة استشرافية لتأهيل جيل قادر على قيادة دفة التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، الأمر الذي يمثل الحاضنة الأساسية في توفير البيئة الداعمة لإنجازات وإبداعات شباب وشابات الوطن.

وتابعت: «نعمل على ترجمة التوجهات الرئيسة في السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر إدماج المرأة في سوق العمل والقطاعات المستقبلية بصورة موازنة تراعي أدوارها واحتياجاتها ونعمل على تطوير القدرات وتعزيز المهارات المستقبلية لدى شباب الوطن، إذ نهدف من خلال هذه المبادرة المستدامة إلى تأهيل الكوادر الوطنية في مجال التحول الرقمي وخلق بيئة داعمة ومحفزة واستحداث أدوار قيادية لتمكينهم من المشاركة في رحلة التفوق الرقمي والتقني والعلمي للدولة».



مشاركون

عبر عدد من المشاركين ضمن البرنامج التدريبي«أطلق» على أهمية البرنامج الذي تضمن سلسلة من مختلف الورش والأنشطة والذي أسهم في اكتساب المعرفة والمهارات من مختلف الجوانب التعليمية والعلمية، والورش والمشاريع وغيرها. وقال المنتسب عبد العزيز الشكيلي: حرصت على الانضمام ضمن فعاليات البرنامج في النسخة الخامسة والتي تضمنت مجموعة متنوعة وغنية من البرامج التدريبية العلمية والتعليمية وغيرها، وإعداد المشاريع المختلفة التي أسهمت في تنمية المهارات والقدرات للمشاركين ضمن البرنامج، فضلاً عن زيادة مستوى إدراكهم في سبيل إعداد جيل جديد وواعد قادر على دفع عجلة التنمية والتطور في مختلف المجالات.