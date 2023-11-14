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علوم الدار

«إسعاد شرطة دبي» وجامعة خورفكان يوقعان مذكرة تعاون

الحضور خلال التوقيع (من المصدر)
15 نوفمبر 2023 01:02

دبي (الاتحاد)

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وقع مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي وجامعة خورفكان، مذكرة تعاون تقدم بموجبها الجامعة لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى خصومات حصرية بنسبة 30% و50% على جميع البرامج الدراسية المعتمدة لدى الجامعة. ​​وقع المذكرة العقيد الدكتور أحمد الشحي، عميد أكاديمية شرطة دبي، والأستاذ الدكتور أحمد الشماع، رئيس الجامعة، بحضور الرائد يعقوب السويدي، رئيس قسم المشاريع في مركز بطاقة إسعاد، وعدد من الموظفين من كلا الجانبين.  وتنص المذكرة على أن تقوم جامعة خورفكان بتوفير خصم بنسبة 30% للطلبة الحاصلين على نسبة 75% فما فوق في الثانوية العامة، وخصم بنسبة 50% للطلبة الحاصلين على نسبة 90% فما فوق، ونسبة 20% لطلبة درجة الماجستير بشرط ألا يقل المعدل التراكمي عن 3، ويطبق هذا العرض على الطلبة الجدد والمستمرين في الجامعة، ابتداء من العام الدراسي 2023/ 2024.

إسعاد شرطة دبي
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