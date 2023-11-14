دبي تستضيف مؤتمر جمعية القلب الإماراتية

دبي (وام)

تستضيف دبي المؤتمر السنوي الرابع عشر لجمعية الإمارات للقلب الذي تنظمه شعبة القلب بجمعية الإمارات الطبية في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري.

وتركز الفعاليات على تطوير علوم القلب والأوعية الدموية وتعزيز العلاجات المبتكرة ورعاية المرضى، وتوفر منصة للمناقشات والعروض التقديمية وفرص التواصل التي ستشكل مستقبل أمراض القلب.

وأشارت الدكتورة جويرية طاهر العلي، رئيسة جمعية الإمارات للقلب، استشارية أمراض القلب بمستشفى راشد بدبي، إلى مشاركة هيئة تدريس متميزة تضم أكثر من 120 متحدثاً، في المؤتمر الذي سيكشف النقاب عن أحدث التطورات في الأبحاث والدراسات وأرقى المعايير الجديدة في مجال التعليم الخاصة بأمراض القلب. وقال الدكتور وائل المحميد، رئيس اللجنة العلمية لجمعية الإمارات للقلب، استشاري أمراض القلب في «كليفلاند كلينك أبوظبي»: إن المؤتمر يعد حدثاً مهماً لأطباء القلب ومتخصصي الرعاية الصحية والباحثين على حد سواء. يشارك في الحدث أكثر من 1000 متخصص في مجال الرعاية الصحية من 20 دولة حول العالم، فضلاً عن مشاركة أكثر من 30 عارضاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي في المعرض المصاحب للمؤتمر.