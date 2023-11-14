الأربعاء 15 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دبي تستضيف مؤتمر جمعية القلب الإماراتية

دبي تستضيف مؤتمر جمعية القلب الإماراتية
15 نوفمبر 2023 01:02

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: الإمارات حريصة على بناء شراكات مع المجتمع المالي
سماء أبوظبي تُمطر «أشجار القرم»

تستضيف دبي المؤتمر السنوي الرابع عشر لجمعية الإمارات للقلب الذي تنظمه شعبة القلب بجمعية الإمارات الطبية في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري.
وتركز الفعاليات على تطوير علوم القلب والأوعية الدموية وتعزيز العلاجات المبتكرة ورعاية المرضى، وتوفر منصة للمناقشات والعروض التقديمية وفرص التواصل التي ستشكل مستقبل أمراض القلب.
وأشارت الدكتورة جويرية طاهر العلي، رئيسة جمعية الإمارات للقلب، استشارية أمراض القلب بمستشفى راشد بدبي، إلى مشاركة هيئة تدريس متميزة تضم أكثر من 120 متحدثاً، في المؤتمر الذي سيكشف النقاب عن أحدث التطورات في الأبحاث والدراسات وأرقى المعايير الجديدة في مجال التعليم الخاصة بأمراض القلب. وقال الدكتور وائل المحميد، رئيس اللجنة العلمية لجمعية الإمارات للقلب، استشاري أمراض القلب في «كليفلاند كلينك أبوظبي»: إن المؤتمر يعد حدثاً مهماً لأطباء القلب ومتخصصي الرعاية الصحية والباحثين على حد سواء. يشارك في الحدث أكثر من 1000 متخصص في مجال الرعاية الصحية من 20 دولة حول العالم، فضلاً عن مشاركة أكثر من 30 عارضاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي في المعرض المصاحب للمؤتمر.

جمعية القلب الإماراتية
دبي
الإمارات
جمعية الإمارات الطبية
آخر الأخبار
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
13 نوفمبر 2023
محمد بن راشد خلال اللقاء بحضور حمدان بن محمد وفي الصورة هشام القاسم وكبار الحضور
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات حريصة على بناء شراكات مع المجتمع المالي
اليوم 01:06
سماء أبوظبي تُمطر «أشجار القرم»
علوم الدار
سماء أبوظبي تُمطر «أشجار القرم»
اليوم 01:06
7 مُسرِّعات «إماراتية» لتحقيق الحياد المناخي
علوم الدار
7 مُسرِّعات «إماراتية» لتحقيق الحياد المناخي
اليوم 01:06
أصحاب مشاريع من أنحاء العالم لـ«الاتحاد»: «COP28» يحقق أحلامنا
علوم الدار
أصحاب مشاريع من أنحاء العالم لـ«الاتحاد»: «COP28» يحقق أحلامنا
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©