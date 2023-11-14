«بيئة أبوظبي» تطلق برنامج «عيون بيئية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي عن إطلاق برنامج «عيون بيئية» كبرنامج تطوعي يستهدف مختلف فئات المجتمع، ويهدف لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة بطريقة هادفة في القضايا البيئية، وذلك خلال حفل أقيم أمس في محطة الرحلات البحرية بميناء أبوظبي، حيث تمت دعوة مجموعة من الشباب من مختلف أنحاء الإمارة للمشاركة في هذا البرنامج، الذي يعزز التواصل والعمل المجتمعي من أجل الاستدامة بين الأجيال لبناء مجتمع مسؤول ومشارك بيئياً.

وقد تم تصميم برنامج «عيون بيئية» كمبادرة رائدة تهدف إلى زيادة الوعي البيئي وتحفيز أفراد المجتمع للإبلاغ عن المخالفات البيئية من خلال إشراك واستقطاب متطوعين من مختلف فئات المجتمع.

يساهم هذا البرنامج الفريد بتعزيز الفهم العميق للقضايا البيئية في مختلف المجالات، من خلال نقل المعرفة وزيادة وعي المتطوعين بالتحديات البيئية، وتمكينهم من تحديد المخالفات الناجمة عن الأنشطة البشرية التي تسبب الضرر للبيئة، والإبلاغ عنها عبر تطبيق «ساهم» للهواتف المحمولة التابع لهيئة البيئة، والذي يعتمد على «علم المواطَنة».

والمشاركة في هذا البرنامج متاحة للمتطوعين من عمر 18 سنة فما فوق، حيث سيتم تدريبهم عبر منصة إلكترونية من خلال سلسلة من الفيديوهات التعليمية البيئية، ليحصلوا بعدها على شهادة معتمدة، فضلاً عن تمكينهم من استخدام تطبيق «ساهم» بطريقة فعالة للإبلاغ عن أي مخالفات بيئية يتم رصدها.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة: «طورت هيئة البيئة في أبوظبي البرنامج التطوعي الفريد (عيون بيئية) لغرس الشعور بالمسؤولية البيئية بين أفراد المجتمع ولتعزيز الاستدامة البيئية. ولأن البرنامج مرتبط بتطبيق (ساهم)، فإنه يتحدث بلغة جيل اليوم الذي يتقن استخدام التكنولوجيا الرقمية، حيث سيمكن المتطوعين من التعرف بسهولة على أي ضرر يحدث للبيئة والإبلاغ عنه، الأمر الذي سيمكننا من اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل معها، ومعالجتها في الوقت المناسب، وفي الوقت نفسه يتيح الفرصة لأفراد المجتمع ليكونوا عناصر فاعلة، وقادرة على إحداث تغيير إيجابي والمساهمة في الحفاظ على إمارتنا الحبيبة لضمان استدامتها».

ويأتي إطلاق برنامج «عيون بيئية» تحت مظلة برنامج الإمارات الشامل لعلم المواطنة، الذي يعزز من مشاركة المتطوعين في سلسلة من المشروعات التي تعالج المشكلات البيئية على أرض الواقع بطرق قد تشمل صياغة أسئلة بحثية، وجمع البيانات وتحليلها، وتفسير النتائج، والقيام باكتشافات جديدة.

تطبيق «ساهم»، الذي يمكن تحميله مجاناً من متجري آبل ستور وجوجل بلاي، يعتبر مبادرة مجتمعية تُمكّن الأفراد من اتخاذ خطوات حقيقية نحو تحقيق بيئة مستدامة، والتي تعتبر من الأولويات الرئيسية لهيئة البيئة. كما يتيح التطبيق الفرصة لسكان إمارة أبوظبي من مختلف الأعمار للمساهمة في علم المواطنة، من خلال دعم الهيئة في إجراء بحوث حول كمية المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وغيرها من النفايات التي ينتهي بها المطاف في البيئة البحرية طوال العام.