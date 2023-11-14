«زراعة أبوظبي» توعي بطرق التعامل مع التقلبات الجوية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المزارعين ومربي الثروة الحيوانية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع العواصف والرياح والأجواء الممطرة، وتوخي الحذر والحيطة لتجنب مخاطر التقلبات الجوية على المزارع والعزب والعمال والمحاصيل الشتوية، وخاصة محاصيل الخضروات وأشجار النخيل.

وتتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية باردة مع تدفق السحب من الغرب، تتخللها السحب الركامية على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط أمطار، حيث تظهر الأربعاء السحب شرقاً بعد الظهر مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر كما تزداد كميات السحب تدريجياً ليلاً على البحر والجزر مع احتمال سقوط أمطار.

وأشار التقرير إلى تعمق المنخفض يوم غد الخميس والجمعة، في طبقات الجو العليا حيث تزداد كميات السحب وتتخللها السحب الركامية على مناطق متفرقة خاصة الشمالية والشرقية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة، وتقل السحب تدريجياً ليل الجمعة، ويوم السبت يسود طقس غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً مع احتمال سقوط أمطار، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.



تصريف المياه

ونصحت الهيئة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية عادة بضرورة التأكد من سلامة أدوات ووسائل تصريف المياه في المزرعة لضمان تصريف مياه الأمطار بشكل جيد، وعدم غمرها للمزروعات بما يهدد سلامة المحصول، مع التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية بواسطة فني متخصص لضمان عدم حصول تماس كهربائي أو انقطاع في التيار نتيجة الرياح أو الأمطار.

وبالنسبة للثروة الحيوانية نصحت الهيئة بضرورة إبقاء المواشي في حظائرها خلال التقلبات الجوية، وعدم تركها في الأماكن المفتوحة حتى لا تكون عرضة لتيارات الهواء والأمطار، مع ضرورة توفير المياه اللازمة لشرب المواشي حتى لا تضطر لشرب مياه الأمطار المتجمعة في العزبة، مع ضرورة مراقبة الصحة العامة لحيوانات العزبة وفي حال الشك في إصابتها بأية أعراض يجب مراجعة الطبيب البيطري لفحصها وإعطائها العلاج المناسب.



مخزون الأعلاف

كما نصحت الهيئة بضرورة حماية مخزون الأعلاف من خلال الإبقاء على وجود الأعلاف في مخازن محكمة الإغلاق مع أهمية تغطيتها بأغطية تحول دون تعرضها للرطوبة والأمطار،

ونصحت الهيئة بضرورة وضع الأعلاف على طاولات من الخشب أو غيره لحمايتها من الرطوبة، في حال تعرض بعض الأعلاف لمياه الأمطار يفضل فصلها وتجفيفها حتى لا تتسبب في إلحاق الضرر ببقية المخزون.

أما بالنسبة للمزارع فنصحت بضرورة التأكد من عدم ترك الأدوات المتحركة والمعدات في مهب الرياح لضمان عدم تطايرها وإلحاق الأذى بالمزروعات أو البيوت المحمية، كما يجب التأكد من عدم وجود أغصان مكسورة في أشجار المزرعة حتى لا تتطاير بفعل الرياح الشديدة وتلحق الضرر بالمزرعة، مع أهمية تجنب عمليات الصيانة أو البناء داخل المزرعة خلال الأجواء العاصفة حفاظاً على سلامة العمال.



البيوت المحمية

وبالنسبة للإرشادات والنصائح الخاصة بالبيوت المحمية نصحت الهيئة بضرورة تشغيل المراوح لتقليل الضغط داخل البيوت المحمية، وتشغيل المياه على ألواح التبريد لتقليل دخول الأتربة للبيت المحمي مع التأكد من سلامة الهيكل الحديدي والغطاء البلاستيكي وعدم تعرضه للتلف.



مساعدة فنية

دعت الهيئة أصحاب المزارع والعزب إلى مراجعة مراكز الإرشاد الزراعي أو العيادات البيطرية في حال الحاجة إلى مساعدة فنية من مهندسي الإرشاد أو الأطباء البيطريين التابعين لها، حيث تعمل مراكز الإرشاد والعيادات البيطرية المنتشرة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي على تقديم الإرشادات والنصائح الفنية المتخصصة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية بما يضمن حماية النباتات وقطعان الثروة الحيوانية من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية أو تتعرض المواشي لأضرار تهدد حياتها.