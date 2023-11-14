58 مليون درهم مصروفات صندوق الزكاة

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة الصرف في صندوق الزكاة صرف 57 مليوناً و760 ألفاً و292 درهماً خلال الربع الثالث من العام الجاري، استفادت منها 2895 عائلة مستحقة، ضمن 17 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة،

وذلك في إطار قيام الصندوق بمهامه الأساسية والمستمرة طيلة السنة. وقال الدكتور محمد سليمان البلوشي، المكلف بأعمال أمين عام صندوق الزكاة، إن المشاريع التي تمّ صرف المبالغ المذكورة لها تضمنت مشروع «مودة» الموجه لـ«المواطنة زوجة غير المواطن»، ويقع ضمن أعلى المشاريع صرفاً، حيث بلغت مصروفاته خلال الربع الثالث 13 مليوناً و12 ألف درهم، استفادت منها 328 عائلة مستحقة، يليه مشروع «تلاحم» الخاص بالمطلقات، وبلغ إجمالي مصروفاته 8 ملايين و970 ألفاً و500 درهم صُرفت لـ 335عائلة، ومشروع «ضعف الدخل» الذي بلغت مصروفاته 6 ملايين و232 ألفاً و900 درهم قُدّمت لـ 405 عائلات مستحقة، فيما توزعت بقية المصروفات على بقية المشاريع، بحسب المستفيدين منها.

وأكد البلوشي أن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، كما يحرص القائمون عليه على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تستنبط من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف لإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن.

وتقدم الدكتور البلوشي بالشكر للمحسنين والمتعاملين على ثقتهم بصندوق الزكاة كوجهة أولى لأداء زكاتهم، مؤكداً أن الصندوق مؤسسة حكومية اتحادية، وأن صرف الزكاة فيه يخضع للوائح معتمدة ومحدثة باستمرار مبنية وفق المصارف الشرعية، إضافة إلى وجود لجنة شرعية مكونة من أعضاء مشهود لهم بالعلم والكفاءة، تعمل بمصداقية وشفافية وفقاً للضوابط الشرعية.