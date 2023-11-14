شرطة أبوظبي تشارك في «الكونغرس العالمي للإعلام»

تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي بجناح إعلامي في الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام الذي تنظمه مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات «وام» وتستمر أعماله بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» من 14 وحتى 16 نوفمبر الجاري تحت شعار «صياغة مستقبل قطاع الإعلام». وأكد العميد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة اهتمام شرطة أبوظبي بالوصول برسالتها الإعلامية الأمنية وعبر منصاتها للتواصل الاجتماعي وبالتنسيق مع وسائل الإعلام إلى أكبر شريحة من المجتمع، بما يعزز ريادة أبوظبي في استدامة الأمن والأمان.

وأوضح أن إطلاق الشعار ضمن المشاركة في الكونغرس العالمي للإعلام يجسد الريادة والمكانة العالمية التي وصلت إليها الإمارة في مؤشرات الأمن والسلامة، موضحاً أن عبارة «أبوظبي.. أمن وسلامة» ليست مجرد شعار نعتز به بقدر ما يعكس حقيقة الواقع الأمني الذي تتمتع به أبوظبي، كواحدة من أكثر مدن العالم أمناً وسلامة، كونها حققت أقل معدلات الجريمة للعامين الماضيين وفقاً للمؤشرات العالمية، بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة.

وأشار إلى أن شرطة أبوظبي تستعرض تقنياتها المتطورة في مجال العمل الإعلامي الأمني المتخصص من خلال منصات التوعية الرقمية ومنصة الإعلام الأمني ومنظومة المدينة الآمنة، وتدشين دورية ربدان وتقنيات السوار الإلكتروني والنقاط المرورية وفرصة أمل وخدمة أمان والموروث الشرطي ومبادرة لكم التعليق.

وأكد أهمية الكونغرس العالمي للإعلام، باعتباره واحداً من أهم وأبرز التجمعات الرائدة في قطاع الإعلام، بما يوفره من فرص متميزة في تعزيز التعاون مع الشركاء، ويمثل منصة مهمة للحوار، وبناء جسور التعاون والشراكة. ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بالتعريف بجهودها إعلامياً في الاستدامة ضمن رؤيتها الإستراتيجية: «أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان»، وإبراز إنجازاتها بالحفاظ على مكانة إمارة أبوظبي الريادية كونها «المدينة الأكثر أمناً في العالم» ومؤشراتها الريادية في خفض معدلات الجرائم ومواصلة تحقيق درجات عالية من الإحساس بالأمن والأمان، وتعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع. وتعرض شرطة أبوظبي في جناحها منصة الإعلام الأمني التي تشكل نقلة نوعية في بث رسائل التوعية العاجلة للمجتمع من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وتعرض منصة المدينة الآمنة مجسم منظومة الأحوال الجوية المتقلبة والذي يتيح للزوار التعرف إلى آلية عمل المنظومة والتي تتضمن 8 أنظمة هي الشاشات الإرشادية الإلكترونية، منظومة الإنذار المبكر «الرسائل التحذيرية»، الشواخص «تنبيه السائقين بتغيير السرعات أثناء خفض السرعات»، أنظمة الضبط الآلي «تخفيض السرعات»، التنبيهات العاجلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منظومة النقل العام «منع سير الحافلات والشاحنات أثناء خفض السرعات في الضباب»، وتنبيه السائقين في حالات الطوارئ «وميض الإضاءات»، نظام مركز الأرصاد الوطني وحساسات رصد نسبةً الرؤية، وقد نجحت في خفض الحوادث الجسيمة والوفيات خلال الأحوال الجوية المتقلبة، منذ البدء بتطبيقها في عام 2018 وحتى عام 2023. واطلع زوار «الكونغرس العالمي للإعلام» على مبادرة «لكم التعليق»، والتي أطلقتها إدارة الإعلام الأمني في عام 2018 بالتعاون مع مركز القيادة والتحكم- أبوظبي، وتعمل على نشر فيديوهات لحوادث مرورية حقيقية، وقعت على طرق إمارة أبوظبي؛ بهدف تعزيز الوعي المروري وتنبيه مستخدمي الطرق للسلوكيات الخطيرة لبعض السائقين، والتي تُشكل تهديداً لسلامة الأرواح والممتلكات، وحققت نتائج ومؤشرات قياسية مشجعة للغاية، على مستويات المشاهدة، والتعليق، وإعادة النشر، فضلاً عن اهتمام وسائل الإعلام، والحسابات الرئيسية للشركاء، بإعادة نشر الفيديوهات، مما حدا بشرطة أبوظبي مواصلة نشرها بانتظام، وإعادة تقييم المبادرة، بشكل دوري.



- فرصة أمل

توفر خدمة فرصة أمل التابعة لمديرية مكافحة المخدرات، تسهيلات عدة لتشجيع مرضى الإدمان على المبادرة إلى طلب العلاج، حيث يتم التعامل مع الطلبات والمتقدمين بسرية تامة، وتشمل تقديم برامج توعية ضمن الخدمات الرقمية لشرطة أبوظبي من خلال التنسيق الفعال مع مؤسسات وأفراد المجتمع وتفعيل الشراكة المجتمعية للحد من انتشار الآفة، حيث يمكن الدخول عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي للاطلاع على أهدافها وكيفية التقدم لطلب العلاج www.adpolice.gov.ae أو‏ https://forsa.adpolice.gov.ae/ar وذلك ضمن جهود شرطة أبوظبي بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل لمد يد العون للمتعاطين المبادرين للعلاج، والتوعية بأضرار المواد المخدرة والآثار المترتبة على إدمانها في كافة وسائل الإعلام، إلى جانب التعريف بأهدافها وأهميتها.



- السوار الإلكتروني والنقاط المرورية



وتعرض إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع أهداف برامج ودورات تخفيض النقاط المرورية وأهميتها في تعديل سلوكيات قائدي المركبات والحد من الحوادث المرورية والتي يتم بموجبها استرجاع رخص القيادة للملتحقين بعد إنجاز برنامج الدورات ومشروع المراقبة الإلكترونية والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي كبديل عن الحبس ويتم استخدام السوار الإلكتروني لتحديد النطاق الجغرافي والأوقات والقواعد المفروضة على المشمولين بالمراقبة للتواجد بها أو الامتناع عنها بناء على حيثيات الأحكام القضائية وقرارات النيابة.



- خدمة أمان



تعرف زوار الكونغرس العالمي للإعلام على «خدمة أمان» والتي تعد من أهم مبادرات شرطة أبوظبي لتعزيز الدور المجتمعي في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، وتستقبل المعلومات من الجمهور بمختلف أنواعها «أمنية - مجتمعية - مرورية - أخرى»، بما يسهم في الحد من الجرائم واكتشافها قبل حدوثها، مع ضمان الحفاظ على سرية الشخص مقدم المعلومة. ويتم تقديمها على مدار الساعة، بما يعزز الإسهام في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها، بسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بوساطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.





- الموروث الشرطي



اطلع الزوار من خلال منصة قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة على الصور التاريخية المهمة التي تبرز مراحل تطور شرطة أبوظبي منذ تأسيسها ونشأتها في عام 1957 وبدايات قيام الشرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة وميدان الرماية، وعرض الزي الأول لشرطة أبوظبي.



- الروبوت الذكي

تفاعل زوار الكونغرس العالمي للإعلام مع الروبوت الذكي وتعاملوا مع تقنياته الحديثة من خلال سهولة توصيل التوعية وقدم الردود حول تساؤلاتهم في العديد من موضوعات التوعية المرورية حول مخاطر الانشغال عن الطريق ونصائح مرورية كما قدم إجابات واضحة ودقيقة حول قيمة المخالفات المرورية وأهمية القيادة المرورية الآمنة وحثهم على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور تجنبا لوقوع المخالفات وعرض أفلام التوعية الرقمية وعزز الثقافة المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتشارك مديرية المرور والدوريات بتقنيات الذكاء الاصطناعي في التوعية المرورية باستخدام الروبوت الآلي الذكي تعزيزاً للجاهزية للمستقبل لإنجاز المهام الأمنية والشرطية، وتسريع تبني التطبيقات التكنولوجية المتقدمة في مختلف القطاعات إلى جانب التوعية والتثقيف المروري الرقمي.