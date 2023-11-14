533 مالك إبل يتنافسون في اليوم الرابع من مزاينة رزين بمهرجان الظفرة

أبوظبي (وام)

شهدت منافسات اليوم الرابع من مزاينة رزين، المحطة الثانية من مهرجان الظفرة، مشاركة 533 مالك إبل من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن 14 شوطاً لسن الحقايق (المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل) والتي خصص لها 135 جائزة قيمة.

وتتواصل المسابقات في رزين بأبوظبي لغاية 18 نوفمبر الجاري بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وتوج ضيف الشرف فرج علي بن حمودة الظاهري، وراشد محمد بالرصاص المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وعبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، الفائزين بالمركز الأول من كل شوط في منافسات أشواط الحقايق، بحضور كبار مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية وزوار المزاينة.

وأسفرت النتائج في شوط حقايق أصحاب السمو الشيوخ - محليات عن ذهاب المركز الأول إلى «حدث» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز الثاني «مصيحه» لمالكها الشيخ فالح ناصر علي آل ثاني، ونالت المركز الثالث «حضور» لمالكها الشيخ فالح ناصر علي آل ثاني، وحلت في المركز الرابع «صنف» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي، في حين ذهب المركز الخامس إلى «السوان» لمالكها الشيخ محمد صقر محمد القاسمي.

وأظهرت النتائج في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل 1 - مجاهيم تقدم «افعال» لمالكها محمد مهدي عبدالله المسعري الدوسري إلى المركز الأول، وفي شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل 2 - مجاهيم ذهب المركز الأول إلى «الصايمه» لمالكها راشد جابر راشد القاشوطي، ونالت المركز الأول في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل (1) - محليات «الواعية» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، وحصدت «نوف» لمالكها ناصر حمد خلفان المعولي المركز الأول في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل (2) - محليات.

أما في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل (للشركاء) 1 - محليات فذهب المركز الأول إلى «صوغه» لمالكها محمد ناصر سليم النهدي، وفي شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل (للشركاء) 2 - محليات نالت المركز الأول «الجليله» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني، وحصدت المركز الأول في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل للشركاء 1- مجاهيم «صنف» لمالكها جمعه محمد ثاني أحمد المزروعي، وحظيت «رمز» لمالكها عبدالله سالم محمد صالح الكثيري بالمركز الأول في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل للشركاء 2- مجاهيم.

حقايق تلاد

ظفرت بالمركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم «سلطانة» لمالكها مبارك حمود سالمين حميد المنصوري، وحظيت «وفا» لمالكها سالم محمد سالم محمد المنصوري بالمركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 1 - محليات، وذهب المركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم إلى «قمة» لمالكها زايد محمد زايد خلفان المنصوري، وحصدت المركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات «وهيلة» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري، فيما ذهب المركز الأول في شوط حقايق المهجنات الأصايل إلى «روعه» لمالكها محمد سحيم محمد المنهالي.