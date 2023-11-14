الكونغرس العالمي للإعلام يناقش دور وسائل الاتصال في مواجهة التغير المناخي

أبوظبي (وام)

ناقشت الجلسة الحوارية الأولى بالكونغرس العالمي للإعلام دور وسائل الاتصال الحكومي في توعية الجماهير بقضايا التغير المناخي والفرص والتجارب الناجحة في هذا الصدد، وذلك بالتزامن مع اقتراب استضافة دولة الإمارات لمؤتمر (cop28).

شارك في الجلسة معالي خورخي رودريغيز وزير الاتصالات في كوستاريكا، وروزانا فيسيليفيتش المستشار الإعلامي لرئيس جمهورية صربيا، ووانغ يبياو نائب رئيس تحرير في صحيفة الشعب الصينية. وقال معالي خورخي رودريغيز: «لدينا تجارب بكوستاريكا في مجال التغير المناخي عبر الاستثمار في المساحات بشكل إيجابي»، منوهاً إلى دور الإعلام المحوري في رسم ملامح مستقبلية لحماية البيئية. وأضاف أنه ضمن جهودنا في مواجهة التغير المناخي خصصت كوستاريكا 20 بالمائة من مساحتها كأراض خضراء للحفاظ على البيئة. وأكد أن (cop28) فرصة لمناقشة تحديات التغير المناخي وتسليط الضوء على أهم الحلول والجهود في هذا الشأن.